La presenza di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement degli Usa, recentemente finiti al centro delle cronache per arresti brutali, violenze e l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina non è più solo un’ipotesi. A confermarla è stata la stessa Ice, chiarendo che uomini dell’agenzia statunitense contribuiranno alle operazioni di sicurezza legate alla partecipazione degli Stati Uniti ai Giochi. “Durante le Olimpiadi, l’Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali”, ha spiegato un portavoce all’Afp.

Una conferma che ha immediatamente riacceso le polemiche, a partire da Milano. Il sindaco Beppe Sala non nasconde la sua preoccupazione e chiama in causa direttamente il Viminale. “Ancora non lo sappiamo, ed è già questo un problema. Io, da italiano prima ancora che da sindaco, non mi sento tutelato da un ministro come Piantedosi che dice: ‘Se mai dovesse venire, che problema c’è?’ Il problema c’è”, ha detto a Rtl 102.5. Sala usa parole durissime: “Questa è una milizia che uccide, è una milizia che entra nelle case della gente auto-firmandosi il permesso. È chiaro che non sono i benvenuti a Milano”.

Agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Sala attacca: “Non mi sento tutelato”. E Conte attacca il governo: “Basta con gli inchini a Trump, mettiamo anche i nostri paletti

Il primo cittadino si spinge oltre, mettendo in discussione il rapporto politico con Washington. “Mi chiedo: una volta potremmo dire un ‘No’ a Trump? Non si parla di creare un caso diplomatico, ma di dire ‘No’. Questa cosa non s’ha da fare. Non credo debbano venire in Italia perché non danno garanzie di essere allineati alle nostre modalità democratiche di gestione della sicurezza. Siamo in grado di occuparci da soli della sicurezza. Non abbiamo bisogno dell’Ice”.

Sulla stessa linea il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che in un post su X attacca frontalmente il governo. “Dopo violenze e uccisioni negli Usa ora apprendiamo che gli agenti Ice verranno in Italia per la sicurezza alle Olimpiadi. Non possiamo permetterlo. Il Governo Meloni aveva provato a minimizzare, ma ora è chiara la determinazione dell’Ice. Basta con gli inchini, mettiamo anche i nostri paletti. Il Governo prenda decisioni chiare”.

Ancora più netto l’europarlamentare Pd Alessandro Zan, che parla di “polizia privata di Trump”. “È paradossale affidare la sicurezza a chi per primo commette crimini, operando con violenza e uccidendo innocenti. In Italia non vogliamo chi calpesta i diritti umani e agisce fuori da ogni controllo democratico. Giorgia Meloni smetta di prendere ordini da Trump e faccia almeno una volta la patriota dell’Italia”.