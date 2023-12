Il Corano delle destre con le donne tutte gravide

La senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni ha trovato la soluzione per la crisi di natalità in Italia che dal 2014 è calata nel 72% dei Comuni italiani: “far diventare la maternità cool, con le ragazze di 18 anni che vogliono sposarsi e fare una famiglia”. La senatrice, ospite di Coffee Break su La7, ha detto: “la mia mamma mi diceva ‘ricordati che qualsiasi aspirazione tu abbia – io volevo fare politica – puoi fare quello che vuoi, ma non dimenticare che la prima deve esser quella di diventare mamma’. Questa è una cosa che noi donne dobbiamo ricordare alle nostre figlie”.

“Sennò, il rischio che si genera è che in nome di questa realizzazione professionale” ha spiegato la parlamentare, salti “la missione, sì dico missione perché è una cosa bella, di metter al mondo dei bambini”. “Gli uomini e le donne fanno grandi cose insieme”, ha continuato Mennuni, dicendo di non essere mai stata una da “femminismo separatista”, qualsiasi cosa significhi. E quindi la soluzione: “dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni nel far diventare la maternità di nuovo cool. Far sì che le ragazze di 18 anni, 20 vogliano decidere di sposarsi e vogliano metter al mondo una famiglia”.

Dunque, il governo femminile più patriarcale della storia non invita le donne a realizzarsi, studiare, stare nel mondo: le vuole gravide. E questi non sono nemmeno sfiorati dal fatto che per fare figli servano il lavoro, uno stipendio e servizi decenti. Umberto Eco diceva che tra i segnali d’allarme di fascismo rientra anche il controllo e la repressione della sessualità. Le donne secondo Meloni sono questa roba qua. L’importante è che non portino il velo, ma sotto sono identiche.