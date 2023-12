Il declino di Zelensky

L’offensiva ucraina sembra ormai fallita. Ma ora che succederà? Molti prevedono una guerra di attrito che durerà anni.

Gentile lettore, che la controffensiva sia fallita, né poteva andare diversamente, è noto da mesi a chi valuta senza paraocchi. Ora perfino i giornali italiani lo scrivono ed è tutto dire. Però non credo allo scenario di una guerra congelata, come sostengono leader inetti quali Biden e Scholz. Biden ha i suoi interessi: vuole arrivare al voto per la Casa Bianca nel novembre 2024 con una parvenza di pareggio Russia-Ucraina e ha ordinato agli ucraini di arroccarsi con difese fortificate a nord e a sud. Ma la disfatta viaggia veloce. Ci sono notizie di uno scontro ferale tra Zelensky e i capi militari, che si rimpallano le colpe della sconfitta. E anche tra Zelensky e l’ex presidente Poroshenko, che lo contesta apertamente. Intanto accadono cose da fine impero: alcuni ufficiali dello Sbu (i servizi segreti di Kiev) e la moglie del comandante sono stati avvelenati, mentre il braccio destro del comandante dell’esercito è morto in un attentato. Ci sono voci di un negoziato, contro la volontà di Zelesnky, tra il capo delle forze armate Zaluzhny e il suo omologo russo Gerasimov per una resa ucraina. Si dice che lo stesso Zaluzhny, che gode di grande popolarità, voglia firmare la pace e poi candidarsi alla presidenza. Di certo c’è che la stella dell’ex attore è al tramonto e in questo clima di redde rationem sarà tanto se salverà la pelle. Sua moglie ha detto all’Economist: “Non voglio che si ricandidi. Dobbiamo inventarci un’altra vita”. È sembrato un grido per la fuga.

