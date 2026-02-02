Come spesso accade, il meteo per i prossimi giorni si appresta a sorprenderci. Infatti l’Italia entra in una settimana che assomiglia più a una partita a scacchi tra masse d’aria che a una tranquilla sequenza di giornate fotocopia.

Le previsioni meteo parlano chiaro: la pioggia bussa già stasera al Centro-Nord, mentre la neve si prepara a scendere sulle regioni settentrionali. Al Sud? Tutt’altra musica. Una sinfonia che ha il sapore di un anticipo, seppur breve e lieve, di primavera.

La “Porta Atlantica” resta aperta e rende il meteo instabile

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, la chiama senza giri di parole “Porta Atlantica”. Da lì entra un flusso continuo di correnti umide e instabili che dall’oceano puntano dritte verso il Mediterraneo, una dopo l’altra, come vagoni agganciati.

Il risultato è una fase di marcata instabilità tra lunedì sera e metà settimana. Piogge frequenti, a tratti abbondanti, soprattutto su Liguria, Alta Toscana e Triveneto. Niente pause lunghe. Solo brevi tregue, con i temporali che poi riprendono come nulla fosse.

Neve a bassa quota, Alpi imbiancate

Ma il dettaglio che fa alzare più di un sopracciglio riguarda il Nord-Ovest. Qui la neve potrebbe scendere fino in pianura. Torino, Cuneo, Asti, Alessandria: nomi che tornano nei bollettini con una certa insistenza.

Sulle Alpi, invece, si parla di accumuli importanti oltre i 1.500 metri che, c’è da scommetterci, faranno felici i turisti ma causeranno anche disagi alla popolazione.

Sud al caldo, quasi fuori stagione

E poi c’è il Sud dove il meteo regala un quadro diametralmente opposto. Mentre piove e nevica al Nord, qui le temperature salgono. Un rialzo termico deciso, seppur temporaneo, spinto da venti meridionali più caldi e carichi di umidità. Per effetto di ciò e per qualche giorno, il clima apparirà quasi primaverile.

Giorno per giorno