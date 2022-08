Il mio vicino del piano di sopra: trama, cast e location del film con Sergio Rubini

Il mio vicino del piano di sopra è un film che è stato mandato in onda e in prima tv da Rai 1 il 29 dicembre 2016. Il 18 agosto 2022 viene riproposto ancora in prima serata e sempre su Rai 1.

Il mio vicino del piano di sopra: trama

Il mio vicino del piano di sopra è un film e fa parte del ciclo di serie “Purché finisce bene“, targato Rai. Al centro della storia ci sono le vicende di Bruno Beretta e Claudia Gargiulo. Il primo è un designer di 45 anni disoccupato, la seconda un’amministratrice delegata di una multinazionale che sta per sposarsi con il compagno Mattia. Entrambi vivono nello stesso attico di lusso, ma quando la donna lo acquista, l’uomo si rifiuta di lasciare l’abitazione, anche se ha molte rate del mutuo da pagare. Un giorno Bruno scopre che Susanna, la sua ex moglie, è in procinto di risposarsi con un dentista e propone così a Claudia un accordo particolare: quello di fingersi la sua nuova fiamma e andare con lui alle nozze della ex. Soltanto in questo modo lui sarebbe poi disposto a lasciare l’attico. Ma i due non hanno fatto bene tutti i calcoli.

Il mio vicino del piano di sopra: cast

I protagonisti principali sono Sergio Rubini e Barbora Bobulova e intorno a loro ruota il resto del cast. Troviamo infatti Pia Lanciotti, Simona Nasi, Massimo Nicolini, Gennaio Iaccarino, Giorgia Boni e Luigi Di Fiore. La regia del film è firmata da Fabrizio Costa, mentre la sceneggiatura è di Alberto Taraglio.

Location del film con Sergio Rubini

Il film è ambientato nella città di Torino dove sono state girate tutte le scene del film. Il Parco del Valentino e la sua Fontana dei 12 mesi, Piazza della Repubblica, i portici del centro città. Il palazzo dove abitano i due protagonisti, che gode di una splendida vista sulla Mole Antonelliana, si trova in Rondò Rivella, dove si incrociano corso San Maurizio e corso Regina Margherita.

