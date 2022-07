Il viaggio degli eroi, film su Rai 1: trama, trailer e curiosità del documentario che celebra la vittoria dell’Italia ai Mondiali 82′

Il viaggio degli eroi è il docu-film mandato in onda sulla Rai per celebrare la vittoria ai mondiali dell'Italia nel 1982.

Il viaggio degli eroi è il racconto che la Rai ha deciso di produrre e mandare in onda per celebrare la vittoria storica della Nazionale di calcio italiana ai Mondiale del 1982. Tra ricordi ed aneddoti, un bellissimo viaggio nella storia calcistica dell’Italia.

Il viaggio degli eroi, film su Rai 1: trama

Il viaggio degli eroi è il docu-film della Rai che racconta la vittoria storica della Nazionale di calcio italiana ai Mondiali del 1982. Il racconto andrà in onda lunedì 11 luglio a partire dalle 21.25. Il documentario è visibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay.

Ecco su consa si concentrerà il racconto: “L’11 luglio 1982 la nazionale di calcio italiana è stata appena proclamata campione del mondo. Un successo inatteso, giunto dopo un avvio difficile, di sconfitte, di polemiche e silenzio stampa. Dopo 40 anni, ricordiamo questa incredibile vittoria”.

Il viaggio degli eroi, film su Rai 1: trailer

Di seguito le immagini ufficiali del docu-film nel trailer che sintetizza quello che sarà il racconto e la storia che la Rai ha messo insieme tra immagini inedite e testimonianze esclusive.

Curiosità del documentario che celebra la vittoria dell’Italia ai Mondiali 82′

A fare da voce narrante è un trascinante Marco Giallini, ma ritroviamo anche le testimonianze dirette dei calciatori che scesero in campo. Nel film prodotto da One More Pictures con Rai Cinema e Rai Com, ci sono le interviste ai campioni del mondo Giancarlo Antognoni, Giuseppe Bergomi, Antonio Cabrini, Bruno Conti, Claudio Gentile, Gabriele Oriali, Dino Zoff, gli interventi di Federica Cappelletti, moglie dell’indimenticabile Paolo Rossi, di Cinzia Bearzot, figlia dell’allenatore che portò la squadra alla vittoria e di Roberto Mancini e Gianluca Vialli.

