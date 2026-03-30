Si allarga l’inchiesta della Procura di Roma sulla società ‘Le 5 Forchette’ che gestiva il ristorante ‘Bisteccheria d’Italia’ di via Tuscolana a Roma e di cui è stato azionista anche l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro (non indagato), che ha poi rivenduto le sue quote.

Stando a quanto riporta l’Ansa, dalle carte dell’indagine della Dda di Roma sarebbero emersi nuovi elementi a carico di Mauro e Miriam Caroccia, già indagati nel procedimento, in quanto avrebbero “trasferito e reinvestito” nella società proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. Una attività illecita che, si legge, sarebbe quindi aggravata dal fatto di averla “commessa al fine di agevolare l’associazione di stampo mafioso” dei Senese.

Un’indagine che prosegue spedita e che da metà di questa settimana entrerà nel vivo con i primi interrogatori. I primi ad essere ascoltati dai pubblici ministeri della Dda di Roma saranno proprio Mauro Caroccia, che sta scontando una pena a quattro anni di carcere per reati di stampo mafioso, e la figlia Miriam che risulta azionista della Srl che gestiva il ristorante ‘Bisteccheria d’Italia’ di via Tuscolana a Roma. Entrambi difesi dall’avvocato Fabrizio Gallo hanno già negato ogni addebito.