Disastro a Miami, negli Stati Uniti, dove un aereo cargo di Amazon Air è andato in fiamme, causando, secondo le autorità, la morte di cinque persone e il ferimento di altrettante. L’incidente è avvenuto nella notte italiana, quando il velivolo della compagnia statunitense, per cause ancora da accertare, è finito fuori pista durante l’atterraggio, schiantandosi su una strada utilizzata da veicoli di servizio e da altre attività commerciali che circondano l’aeroporto internazionale di Miami.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l’incidente, che ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza, ha intrappolato il pilota e il copilota nella cabina di pilotaggio e alcuni occupanti nelle automobili. Ne sono conseguiti attimi di terrore, come raccontato dal capo dei vigili del fuoco di Miami-Dade, Ray Jadallah. Le squadre di soccorso hanno anche dovuto estrarre una persona rimasta intrappolata sotto un veicolo.

Inferno durante l’atterraggio a Miami: aereo cargo di Amazon Air finisce fuori pista e si schianata, causando cinque morti

Al momento non è ancora chiaro se i piloti siano sopravvissuti. Tre delle cinque persone ferite sono in condizioni critiche, ha aggiunto il capo dei vigili del fuoco. Amazon ha dichiarato di “collaborare strettamente con le autorità e i funzionari locali per comprendere esattamente cosa sia successo”. L’incidente è avvenuto durante il fine settimana del Labor Day, uno dei periodi di viaggio più intensi dell’anno.