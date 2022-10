Iran, Asra Panahi è stata picchiata ed uccisa dalla polizia a scuola: aveva 16 anni e si è rifiutata di cantare l’inno

Iran, Asra Panahi era una studentessa di soli 16 anni ed è rimasta coinvolta in un intervento violento delle forze dell’ordine. Ancora una volta si deve registrare una vittima femminile e giovanissima delle rivolte che orami proseguono da metà settembre.

Iran, Asra Panahi è stata picchiata ed uccisa dalla polizia a scuola

Asra Panahi è stata picchiata a morte dalla polizia iraniana. Le forze dell’ordine sono entrate nella scuola e hanno minacciato le ragazze in una scuola per poi riempirle di botte perché si sono rifiutate di rispondere positivamente a un ordine. Secondo le stime della ong Iran Human Rights, dall’inizio delle proteste nel Paese sarebbero morte almeno 215 persone, tra cui 27 bambini.

Secondo alcune fonti locali, diverse ragazze sono state ricoverate in ospedale a seguito del blitz ed altre sono state arrestate. Asra sarebbe morta per le ferite riportate. Le autorità iraniane hanno negato ogni responsabilità e successivamente un uomo, identificato come lo zio della 16enne, è apparso sulla tv di Stato affermando che la nipote sarebbe morta per una patologia cardiaca congenita.

Aveva 16 anni e si è rifiutata di cantare l’inno

LA studentessa aveva oli 16 anni e si sarebbe rifiutata di cantare un inno a favore della Repubblica islamica. La denuncia sarebbe arrivata su Telegram il Consiglio di coordinamento dei sindacati degli insegnanti in Iran, secondo cui la vittima, la 16enne Asra Panahi, sarebbe stata picchiata insieme a diverse compagne di classe dalle forze di sicurezza durante un blitz effettuato il 13 ottobre al liceo femminile ‘Shahed’ di Ardabil, nel nord-ovest dell’Iran.

