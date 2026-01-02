L’Iran avverte Trump: “Stia attento ai suoi soldati”

Teheran avverte Donald Trump. L’Iran lancia un chiaro messaggio al presidente Usa, avvisandolo che un eventuale intervento degli Stati Uniti nella regione potrebbe portare il caos in tutto il Medio Oriente. “Trump dovrebbe sapere che qualsiasi ingerenza americana in una questione interna equivarrebbe a destabilizzare l’intera regione e a danneggiare gli interessi americani”, scrive su X Ali Larijani, consigliere della Guida Suprema iraniana.

L’avvertimento dell’Iran a Trump

L’intervento di Larijani arriva dopo che Trump ha dichiarato che gli Usa potrebbero intervenire in “aiuto” dei manifestanti iraniani in caso di ricorso alla violenza da parte di Teheran. “Che stia attento ai suoi soldati”, ha avvertito il consigliere iraniano, che dirige la massima autorità di sicurezza del Paese.

Teheran avverte quindi Trump, sostenendo che “deve stare attento” prima di parlare di un intervento statunitense. Il presidente Usa aveva scritto su Truth: “Se l’Iran spara e uccide manifestanti pacifici, come è sua abitudine, gli Stati Uniti d’America accorreranno in loro soccorso. Siamo pronti a partire”.

“Grazie alle dichiarazioni dei funzionari israeliani e di Donald Trump, ora è chiaro cosa sta accadendo dietro le quinte – ha scritto Larijani – noi distinguiamo tra la posizione dei commercianti che protestano e le azioni di attori destabilizzanti, e Trump dovrebbe sapere che l’interferenza degli Stati Uniti in questa questione interna significherebbe destabilizzare l’intera regione e distruggere gli interessi americani. Il popolo americano dovrebbe sapere che è stato Trump a dare inizio a questa avventura. Dovrebbero tenere a mente la sicurezza dei loro soldati”.