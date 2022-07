Irene Fargo, chi era: vita privata, carriera, marito, figlie, malattia, causa morte e canzoni famose

Irene Fargo è stata principalmente una cantante che si è imposta con i suoi brani a Sanremo agli inizi degli anni 90′. Nel suo curriculum anche la passione per la recitazione, in particolare il teatro e l’opera. Si ricorda purtroppo anche un rapporto turbolento con l’ex marito.

Irene Fargo, chi era: vita privata e carriera

Irene Fargo, all’anagrafe Flavia Pozzaglio, è nata a a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, il 1 novembre nel 1962. Dopo aver fatto parte di un coro polifonico, gli esordi da solista la vedono presentare sul palco del Festival di Castrocaro nel 1987 con il suo nome d’anagrafe la canzone “Fretta di te”.

Poi, ecco il successo con Sanremo: nel 1991 si classificò seconda tra le nuove proposte con La donna di Ibsen. Nel 1992 è ancora a Sanremo tra le Nuove proposte, ancora secondo posto con il brano Come una Turandot. Nello stesso anno ottiene un terzo posto al Cantagiro. Tra il 1997 e il 1999 pubblica altri tre dischi ed è spesso ospite nei programmi Rai di Paolo Limiti.

Nel 2009 è tra le artiste che hanno preso parte al super concerto di San Siro Amiche per l’Abruzzo. Negli ultimi anni è stata spesso ospite in programmi di Tv2000. Infine, nel 2012 aveva pubblicato un nuovo album, Crescendo.

Renato Zero aveva scritto così di lei nelle ultime settimane: “Abbiamo amici fortunati ed altri a cui la sorte ha riservato un percorso più difficile. Irene Fargo è un’anima buona e generosa. Un’artista sensibile e appassionata. Il mio pubblico sa da sempre, dove posare lo sguardo e a chi consegnare il proprio cuore. Sono certo che la nostra carezza ad Irene le sarà davvero gradita e le farà un gran bene”.

Irene Fargo: marito e figli

La cantante è stata spostata ma il rapporto con l’ex marito è stato turbolento e negativo per lei che si allontanò dalle scene per un lungo periodo. Infatti, è stata vittima di stalking e violenze domestiche ad opera del marito che le impediva di proseguire l’attività live, intercettava le sue chiamate e le rifiutava o disdiceva impegni, cosa raccontata sia a Chi L’Ha Visto che a Pomeriggio Cinque.

Poi, la cantante ha deciso di lasciare il marito grazie al coraggio trasmesso dalle figlie. «Non potevo credere stesse succedendo a me, tentavo di ricostruire il nostro rapporto pur essendo sottomessa. La prima volta che mi ha picchiata è stata la più terribile: avevo il viso schiacciato dal cuscino, con una mano mi teneva il collo, con l’altra mi prendeva a pugni. Anche se dovessi sopravvivere, pensavo allora, sarò comunque vedova: questo non è l’uomo che ho sposato. Mi ha portato all’isolamento, se mi contattavano per lavoro, rispondeva che ero ricoverata in ospedale per una malattia terminale».

Irene Fargo: malattia e causa morte

L’artista si è spenta all’età di 59 anni. La causa della morte non è stata ancora ufficializzate ma pare che soffrisse di una grave malattia che l’ha portata via troppo presto dal mondo musicale.

Il cantante Roby Faccinetti ha voluto salutarla così sui social: “Fargo è volata in cielo. Cara Irene, sei sempre stata un’ artista brava e sensibile. Ho avuto il grande piacere di lavorare in un tuo progetto musicale e non ho mai dimenticato quanto amassi la musica, e quanto la tua vocalità fosse particolare e unica. Voglio condividere con voi il brano “Ma quando sarà” cantato da Irene, firmato Facchinetti e Negrini. Buon viaggio cara Irene. Roby”.

Le canzoni famose

La cantante era nota al grande pubblico soprattutto per le due partecipazioni al Sanremo, seconda nel 1991 e nel 1992 (rispettivamente dietro Paolo Vallesi e al duo Aleandro Baldi e Francesca Alotta) con le canzoni La donna di Ibsen e Come una Turandot. Tra i suoi album spiccano l’omonimo Irene Fargo, La voce magica della luna, e Il cuore fa. Infine, nel 2012 aveva pubblicato un nuovo album, “Crescendo”.

Leggi anche: Milano Pride 2022: percorso, orari, ospiti, madrina con la presenza del sindaco Sala