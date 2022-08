Jova Beach Party a Roccella Jonica: programma, biglietti, scaletta, ospiti, parcheggio e meteo

Jova Beach Party a Roccella Jonica: nonostante le polemiche delle ultime ore, petizione online e il meteo avverso l’evento sulla spiaggia calabrese andrà lo stesso in scena e si aspettano in due giorni circa 60mila persone.

Jova Beach Party a Roccella Jonica: programma e biglietti

Lorenzo Jovanotti continua il suo tour con il Jova Beach Party e il 12 e 13 agosto è di scena a Roccella Jonica in Calabria. Secondo le previsioni, circa 30mila persone per ognuna delle due giornate. È da giorni infatti che all’area natura village sono in corso i lavori per la messa in sicurezza e per l’allestimento dei palchi.

“Il tutto si svolgerà in piena sicurezza – assicura il vicesindaco e assessore comunale ai lavori pubblici Francesco Scali– l’organizzazione ha tenuto conto anche della salvaguardia della vegetazione dunale e dell’ecosistema marino. Sono sicuro anche che con l’aiuto di un pubblico educato che ha già dimostrato nel 2019 grande maturità, tutto andrà per il meglio”.

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per Jova Beach Party a Roccella Ionica, venerdì 12 agosto 2022. Si parte dai 65 euro del posto Unico fino al Pit a 99 euro (che include il libero accesso sotto al palco).

Jova Beach Party a Roccella Jonica: scaletta ed ospiti

Sugli ospiti c’è ancora un grande riserbo e come sempre la scaletta non verrà resa nota. Tuttavia ecco la lista delle canzoni che sono state portate sul palco agli eventi precedenti:

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

Parcheggio e meteo

Nonostante le previsioni portano pioggia, l’evento è confermato come ha sottolineato il cantante su Instagram: “Sono contento di essere qua in Calabria e sto aspettando le previsioni del tempo. Ognuno si affida a un’app, come le religioni. Il Dio però è sempre uno ed è il Meteo“, scherza il cantante. “Dovrebbe piovere comunque acqua, non è che piovono meteoriti, ma poi arriva il sole. A un certo punto del primo pomeriggio dovrebbe arrivare il sole e noi ci fidiamo. Da qui (dall’hotel in cui alloggia, ndr) andrò via in mattinata e mi avvierò al palco prima che aprano, così parliamo con tutta la squadra perché è bello, c’è una bella atmosfera”.

Per due giorni Roccella sarà zona a traffico limitato. Sarà possibile lasciare l’auto nei parcheggi pubblici non custoditi lungo le arterie stradali di Via Lacchi o nei parcheggi privati custoditi presenti in zona. Saranno operative navette a pagamento che portano dai parcheggi al VARCO SUD di Ponte Rossetti dal quale a piedi si raggiunge l’area concerto. Ecco anche un grande parcheggio privato custodito dal quale partono le navette a pagamento che lasciano gli spettatori al VARCO NORD di Ponte Zirgone dal quale a piedi si raggiunge l’area concerto.

