La Bce lancia l'allarme dopo la guerra commerciale tra Usa e Ue: "A causa dei dazi di Trump. la crescita economica ha rallentato"

Malgrado le rassicurazioni da parte dei leader europei, c’era da aspettarsi un conto salato a causa della guerra commerciale tra Usa e Ue. A dirlo senza mezzi termini è la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel suo intervento all’International Business Council del World Economic Forum in corso a Ginevra, spiegando che “si prevede un rallentamento della crescita nel terzo trimestre con l’attenuazione del frontloading”.

“Il recente accordo commerciale tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti impone dazi più elevati sui beni dell’area dell’euro rispetto al regime tariffario statunitense prima di aprile”, spiega il vertice della Bce. “L’accordo commerciale – ha spiegato – stabilisce una tariffa media effettiva stimata tra il 12% e il 16% per le importazioni statunitensi di beni dell’area dell’euro. Questa tariffa media effettiva è leggermente superiore, ma comunque vicina, alle ipotesi utilizzate nelle nostre proiezioni di base dello scorso giugno”.

Lagarde ha poi sottolineato che l’esito dell’accordo commerciale “è ben al di sotto dello scenario severo di dazi statunitensi superiori al 20% sui beni dell’area dell’euro previsto nelle proiezioni di giugno. Allo stesso tempo, persiste l’incertezza, poiché i dazi specifici per settore su prodotti farmaceutici e semiconduttori rimangono poco chiari”. Inoltre ha assicurato: “lo staff della Bce terrà conto delle implicazioni dell’accordo commerciale Ue-Usa per l’economia dell’area dell’euro nelle prossime proiezioni di settembre, che guideranno le nostre decisioni nei prossimi mesi”. Infine, la numero uno della Bce ha osservato: “sebbene gli Stati Uniti siano – e rimarranno – un importante partner commerciale, l’Europa dovrebbe anche puntare ad approfondire i propri legami commerciali con altre giurisdizioni, sfruttando i punti di forza della sua economia orientata all’export”.