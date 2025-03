Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, può finalmente gioire. Come riporta La Nuova Sardegna, la Corte dei Conti ha decretato che non sono state rilevate irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali per le elezioni regionali del 24-25 febbraio 2025. Un successo pieno, considerando che, secondo quanto si apprende, i giudici hanno approvato la documentazione presentata da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati senza alcun rilievo.

Subito dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico, il gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha commentato: “La Corte dei Conti ha attestato l’assoluta regolarità della rendicontazione delle spese per la campagna elettorale per l’elezione del Presidente della Regione Sardegna, non solo per il M5S, ma anche per il comitato elettorale”.

“Questa è la conferma assoluta di quanto più volte sostenuto e dichiarato in queste settimane: il comitato elettorale e il M5S hanno operato in maniera legittima e trasparente per quanto riguarda la rendicontazione di Alessandra Todde”.

Il M5S della Sardegna, concludendo la nota stampa, sottolinea che “è certo che l’abnormità del provvedimento assunto dal collegio regionale di garanzia elettorale verrà definitivamente accertata nelle sedi competenti”.

Secondo il Movimento, “Alessandra Todde ha dimostrato, dal 3 gennaio ad oggi, un elevato senso istituzionale, senza mai attaccare la magistratura, speculare su quanto accaduto o gridare al complotto contro la sua persona. La Presidente non si è mai fatta distogliere dal suo lavoro alla guida della Sardegna e chiunque abbia cercato di delegittimarla nella sua azione politica e amministrativa ha ottenuto l’effetto contrario. Il gruppo del M5S era e resta, ancora con più forza, al fianco di Alessandra nel suo lavoro di rilancio della Regione dopo cinque anni di disastri”.