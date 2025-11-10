La lampada di Brunetta

Brunetta, come presidente del Cnel, si era aumentato lo stipendio da 240 mila euro a 311 mila. Poi ha fatto marcia indietro, revocando la sua delibera. Mi sembra che siamo alle comiche.

Otello Marselli

via email

Gentile lettore, se pensa che Brunetta si sia ravveduto perché 311 mila euro l’anno gli sembravano troppi per quel che fa, si sbaglia. È probabile invece che pensi di meritarne molti di più. Ma il fatto è che la sua iniziativa ha inferocito la Meloni, che non vuole altre valanghe di disapprovazione mentre è già sotto schiaffo per aver messo in piedi una legge di bilancio che bastona i poveri e regala ai ricchi. La premier è maestra nel manovrare i bassi istinti della plebe (ricordiamo le sue grida furibonde quando era all’opposizione: mille euro a tutti con un clic, via le accise sulla benzina, via i prelievi sui Pos!) e quindi sa bene che effetto poteva avere l’aumento di stipendio di Brunetta. È probabile che ci sia stata qualche telefonata urlata e voilà Brunetta “ha cambiato idea”. Se dovessimo raccontarla in fumetti, sarebbe così: Brunetta, aggirandosi per i corridoi vuoti del Cnel, trova in uno scatolone la lampada di Aladino. La strofina e ne esce il genio, che gli dice: “Padrone, posso esaudire un solo tuo desiderio: vuoi guadagnare di più o vuoi diventare saggio?” Brunetta sceglie il denaro. Va in cassa per intascare, ma qui trova la cassiera Meloni che gli fa: “Se tocchi quei soldi, ti taglio la mano” ed esibisce un’accetta. Brunetta torna di corsa dal genio della lampada: “Annulla il desiderio! Voglio quell’altro, diventare saggio”. Al che il genio dice: “Mi spiace, sono scaduti entrambi”.