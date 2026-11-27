Non c’è pace per questa Manovra, l’ultima del governo Meloni prima delle elezioni. “Tutto quello che serve per migliorare la Manovra anche da parte della maggioranza è utile, però ovviamente noi abbiamo anche delle tempistiche”, ha avvertito la premier. Ma nonostante gli inviti alla cautela di Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nei numerosi vertici di governo, la legge di Bilancio continua ad essere riscritta dai partiti di maggioranza. Ieri era la giornata dei 700 emendamenti segnalati.

La maggioranza riscrive la Manovra: settecento gli emendamenti segnalati

La Lega non rinuncia al progetto di voler far pagare di più le banche. Aumentare di altri tre punti l’incremento dell’addizionale Ires per le banche e le assicurazioni. È quanto chiede il partito di Matteo Salvini in un emendamento segnalato. La Lega ha poi segnalato la proposta per alzare la soglia per la rivalutazione piena delle pensioni per gli assegni fino a cinque volte il minimo, anziché fino a quattro come previsto nel testo base. Anche Fratelli d’Italia ha avanzato la stessa proposta, nella rosa dei segnalati, mentre Forza Italia ha indicato l’emendamento che prevede la perequazione al 100% per i trattamenti fino a sei volte il minimo.

Da Strade sicure all’exit tax

Tra i super segnalati della Lega quello che punta a portare a 10mila il contingente dei militari impiegati per Strade sicure, con un incremento di 3.200 unità. Spunta, poi, un emendamento di Fratelli d’Italia per alzare fino a 20 euro l’importo massimo del contributo d’accesso a Venezia, il cosiddetto “ticket”, oggi fissato a 5 o 10 euro. Fratelli d’Italia ha inserito tra gli emendamenti segnalati quello che porta da 800mila a 2 milioni di euro la soglia per l’exit tax, l’imposta sui redditi di natura finanziaria legata al trasferimento della residenza fiscale all’estero, a firma Ylenja Lucaselli. Cambia anche il criterio di calcolo della soglia. Nel disegno di legge gli 800mila euro si riferiscono al valore complessivo dei beni e dei diritti, mentre nel testo FdI i 2 milioni si riferiscono all’ammontare dei redditi finanziari rilevanti.

Tra condoni e silenzio-assenso

Tra gli emendamenti segnalati dai meloniani c’è anche quello che prevede la sanabilità per le opere minori come balconi, portici, tettoie ultimate entro il 30 settembre 2025. Un altro amplia il terzo condono prevedendo la possibilità per le Regioni di legiferare entro 60 giorni per ammettere a sanatoria le difformità previste nel condono 2003. In un altro ancora è prevista inoltre la riapertura per la Campania. Quello per lo stop alle ruspe per 24 mesi è stato dichiarato inammissibile. Salvini non rinuncia a esercitare il suo pressing per introdurre il meccanismo di silenzio- assenso per il condono, nonostante la freddezza degli alleati.

“La richiesta di sanatoria di centinaia di migliaia di immobili fermi anche da trent’anni arriva dai comuni. Ne ho parlato con il sindaco di Napoli. Lui è laico, vuole essere messo in condizione di dare risposta a queste 40.000 famiglie. Quindi stiamo costruendo una norma che sia a vantaggio dei comuni”, ha detto il vicepremier e leader della Lega. “Una norma che stiamo costruendo con i comuni col principio del silenzio assenso entro un certo termine – ha precisato -. In legge di bilancio costruiamo un condono, sanatoria, che aiuti a smaltire in tempi decenti, entro 2027, decine di migliaia di pratiche. A Napoli sono 40 mila, a Roma sono circa quattro volte tanto”, ha spiegato Salvini.

La frenata

Sulle formule estensive della misura, però, il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani frena: “Non ci sarà nessun condono generalizzato, però alcune cose si possono fare. Magari per dare risposte finalmente a pratiche che erano lì inevase e questo potrebbe aiutare, per esempio, i Comuni a risolvere il problema del caro materiali e del ritardo dei pagamenti che c’è stato da parte dei comuni per realizzare infrastrutture”.

Forza Italia inserisce tra i suoi emendamenti segnalati la proposta per destinare al sostegno dell’editoria, dove opera il gruppo Berlusconi, le maggiori entrate della web tax rispetto alle previsioni di gettito, fino a un massimo di 80 milioni di euro l’anno. Una nuova Manovra insomma. Peccato che la tagliola del governo sarà impietosa nonostante si punti a incrementare il fondo per le modifiche a 150 milioni, invece dei 120 previsti.