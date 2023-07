La nonna della pizza

La pizza, grande simbolo d’italianità, esisteva già ai tempi degli antichi romani. La si vede in un dipinto trovato negli scavi di Pompei.

Marcello Lupi

via email

Gentile lettore, piano con gli entusiasmi. Credo che l’Italia abbia donato al mondo altri e più soldi lasciti che non la pizza, “patrimonio dell’umanità” dal 2017. Pensare che questa sia la più mirabile invenzione italiana di tutti i tempi – come ha detto qualcuno – è cosa ardita. Dove collocheremmo Galileo, Leonardo, Volta, l’idraulica, il diritto romano o il Rinascimento? Intendiamoci, ogni scoperta dell’antichità è emozionante, tuttavia in questo caso i giornali ci hanno ricamato un po’ su. In epoca romana non esistevano due ingredienti basici della pizza, ossia il pomodoro, importato dalle Americhe dopo la scoperta di Colombo nel 1492, e la mozzarella, inventata in un monastero di Capua intorno al 1300. L’affresco scoperto durante i nuovi scavi di Pompei ritrae un vassoio d’argento con un calice di vino rosso, alcuni frutti e una focaccia tonda sulla quale sono posati pezzi di melograno e forse un dattero. Quella focaccia, per i giornali, sarebbe l’antenata della pizza. Ma la realtà è diversa. L’utilizzo della focaccia, detta xenia, per fare da vassoio ai cibi risale al III sec. a.C., è di origine greca e si diffuse presto nel sud d’Italia. La xenia era offerta agli ospiti e agli dèi nei sacrifici. Virgilio nell’Eneide dice che Enea affamato mangiò alcuni frutti offertigli e il loro vassoio, cioè la focaccia. In conclusione, la pizza è certamente un cibo italiano famoso nel mondo, ma a Pompei duemila anni fa non c’erano né la margherita né la capricciosa.

