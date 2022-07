La Ola, canzone di Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti: testo e video del nuovo singolo

La Ola, canzone: un nuovo singolo di Gianni Morandi è on line. la canzone vede ancora una volta la mano di Lorenzo Jovanotti.

La Ola, canzone: è on line il nuovo singolo di Gianno Morandi, scritto ancora una volta da Lorenzo Jovanotti. Il connubio tra i due continua con successo e forte amicizia. L’ultima canzone “Apri tutte le porte” era stata portata da Morandi a Sanremo 2022, testo sempre scritto da Jovanotti.

La Ola, canzone di Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti: testo

“La Ola” è la nuova canzone estiva di Gianni Morandi, è stata scritta da Jovanotti. Il cantante bolognese ha commentato e spiegato il senso del nuovo singolo: “E’ il terzo brano che Jovanotti ha scritto per me ed è un po’ diverso dagli altri. È più romantico, cantabile, ma pur sempre un pezzo estivo, da ballare. Emana vibrazioni positive. Una canzone d’amore, dedicata alla vita e alla sua bellezza”. Di seguito il testo del brano:

La luce infondo al tunnel assomiglia ai tuoi occhi

e quando mi avvicino alzo il volume alla radio

aspetto che riparta una canzone qualunque

magari una di quelle che ho scoperto insieme a te

viaggiare su una strada che costeggia il mare

l’inverno di malinconia mi riempie il cuore

le cose ormai andate e quelle ancora da fare

l’attesa di un’estate che già si fa sentire

E mi succede quando penso a te

in un pianeta diviso io vedo solo il tuo viso

che si apre in un sorriso

e sento il cuore in gola

siamo una cosa sola io e te

se il nostro amore vola

li senti, gli angeli fanno la ola

La luce alle finestre nel cuore della notte

il fa-fantasticare sulle storie degli altri

che inevitabilmente portano alla nostra

le impossibilità non pensarci

gli alberghi chiusi nell’inverno sul lungo mare

il Kursaal, il centrale l’Europa e il belvedere

nel cuore di un ghiacciaio c’è la pioggia futura

nel freddo io ti penso e sale la temperatura

E mi succede quando penso a te

in un pianeta diviso io vedo solo il tuo viso

che si apre in un sorriso

e sento il cuore in gola

siamo una cosa sola io e te

se il nostro amore vola

li senti, gli angeli fanno la ola

gli angeli fanno la ola

I fiori fanno un inchino mentre io arrivo da te

è uno strumento divino, l’amore ecco cos’è

le stelle stanno a guardare mentre io arrivo da te

e tutte le onde del mare sembra che dicano amore

siamo una cosa sola, io e te

gli angeli fanno la ola, li senti

Bachata, latina o romagnola

gli angeli fanno la ola

Il video del nuovo singolo

“Mi piace molto, ma deve piacere a voi, se no non vale! Mi farete sapere…”, ha dichiarato Morandi. Ed ecco il video ufficiale della canzone pubblicato il 15 luglio 2022:

