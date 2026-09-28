Poco alla volta il caldo fuori stagione sta lasciando il passo all’autunno. Una svolta meteorologica che potrebbe arrivare a inizio ottobre, probabilmente dalla prossima settimana, quando le temperature dovrebbero tornare su valori maggiormente in linea con la media del periodo. In attesa di ciò, quella appena iniziata sarà un’altra settimana all’insegna del sole, della stabilità atmosferica e di temperature miti.

Questo perché una vasta area di alta pressione di matrice subtropicale dominerà la scena meteorologica per gran parte della settimana, portando le colonnine di mercurio, soprattutto nelle ore diurne, su valori ben superiori alle medie stagionali. Tanto per intenderci, i più recenti modelli meteorologici per questa settimana continuano a indicare picchi fino a 30 gradi in diverse regioni italiane.

Per le prime piogge autunnali bisognerà probabilmente attendere il fine settimana, quando una perturbazione potrebbe raggiungere inizialmente il Nord-Ovest.

L’Autunno si fa desiderare: caldo fino a 30 gradi almeno fino a metà settimana, poi la svolta che porterà instabilità e un sensibile calo termico

Da oggi e fino almeno a giovedì, a farla da padrone sarà ancora il sole, che splenderà su gran parte del Paese. Per effetto dell’irradiazione solare, durante il giorno le temperature massime risulteranno ancora particolarmente miti per il periodo, mentre durante la notte e nelle prime ore del mattino i valori crolleranno sensibilmente, fino a 12-13 gradi soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne.

La marcata escursione termica è quindi determinata anche dall’accorciamento delle giornate e dalla conseguente maggiore dispersione del calore durante le ore notturne.

Tra mercoledì e giovedì è atteso un primo cambiamento, con l’aumento della nuvolosità sul Nord-Ovest, in particolare sul Piemonte, ma senza precipitazioni significative. Sul resto del Paese continuerà a prevalere il sole.

Nel weekend il cambiamento potrebbe farsi più marcato, con l’arrivo della prima perturbazione autunnale che potrebbe interessare le regioni nord-occidentali, portando le prime piogge, localmente anche di moderata intensità.

Secondo le proiezioni del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), il passaggio potrebbe anticipare una fase più dinamica e instabile, con precipitazioni superiori alla media nel corso del mese di ottobre. Una fase di instabilità che, nei giorni successivi, potrebbe interessare anche il resto dell’Italia.