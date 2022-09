Le indagini di Lolita Lobosco – Gioco pericoloso: trama ed anticipazioni della seconda stagione

Le indagini di Lolita Lobosco - Gioco pericoloso: in replica l'ultima puntata della prima stagione in onda su Rai 1.

Le indagini di Lolita Lobosco – Gioco pericoloso: arriva in replica su Rai 1 l’ultima puntata della prima stagione. Tuttavia, si parla già della seconda stagione che è in arrivo in televisione nella primavera del 2023.

Le indagini di Lolita Lobosco – Gioco pericoloso: trama

A partire da domenica 11 settembre, Rai 1 ha deciso di trasmettere le repliche della prima stagione della serie Le indagini di Lolita Lobosco che è andata in onda per la prima volta tra febbraio e marzo dello scorso anno.

Nella puntata intitolata “Gioco pericoloso“, Lolita alle prese con una rimpatriata coi compagni di liceo. Scortata da Antonio, suo ex compagno di banco, partecipa malvolentieri. La cena di classe, come da tradizione, è alla trattoria “Da Salvatore”. Qui Lolita si trova a parlare a lungo con Vittorio Lamuraglia. Vittorio, visibilmente invecchiato, si occupa di pubbliche relazioni ed è appena rientrato dagli Stati Uniti. Si prodiga in complimenti verso Lolita, suscitando le gelosie di Antonio.

Quindi nell’ultima puntate le indagini riguardano la vicenda dell’ex compagno di scuola si sarebbe ucciso la sera prima gettandosi da un terrapieno poco dopo aver salutato i compagni. Questa versione dell’accaduto non soddisfa però il vicequestore Lobosco. Che decide di approfondire le indagini sul caso, già destinato all’archiviazione da parte del Pubblico Ministero. Con determinazione e testardaggine riesce a fare luce sull’accaduto. E fa emergere uno scenario complesso, inaspettato, in cui scorrono fiumi di denaro, corruzione e morte.

Anticipazioni della seconda stagione

Arriverà nei primi mesi del 2023 la seconda stagione della fiction Rai Le indagini di Lolita Lobosco con protagonista l’attrice Luisa Ranieri. Lolita sarà sempre a capo della questura di Bari sui crimini della città, con la collaborazione preziosa dei fidi Forte ed Esposito. Inoltre, va avanti la sua indagine privata sulla morte del padre, Petresine. In aggiunta, ci sono ulteriori problemi personali con il compagno Danilo che riceve una proposta di lavoro dall’estero. Così poi arriva nella sua vita Angelo Spatafora, apprendista contrabbandiere di Petresine, ora diventato un affascinante uomo d’affari.