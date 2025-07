Le Lady di ricotta

Ma la Meloni non era sovranista, l’Italia prima di tutto, Europa scansati? Non doveva essere la nostra Lady di Ferro? A giudicare dalla penosa sottomissione all’Ue, alla Nato e ora a Trump sui dazi, la chiamerei piuttosto la Lady di Ricotta.

Miriam Giusti

via email

Gentile lettrice, moltissimi lettori de La Notizia la pensano come lei. Ma credo che sui dazi sia concorde la maggior parte degli italiani a prescindere dal giornale e dall’orientamento politico. Financo Gentiloni, che è sempre cauto come una tartaruga marina, è sbottato: “C’è poco da festeggiare… le merci europee avranno una supertassa senza precedenti”. Del resto a maggio questo giornale stigmatizzò il viaggio a Washington della premier, che vi arrivò carica di doni non richiesti per Trump: 10 mld di investimenti italiani in Usa, 10 mld di acquisti di armi americane, raddoppio degli acquisti di gas americano e l’impegno a non varare la web tax contro i colossi statunitensi. Tornata a casa, Meloni è stata la più attiva nell’Ue nel sostenere la linea del cedimento a Trump, contro il parere di quanti (non solo Macron) volevano “usare il bazooka”. E dunque cosa ci si poteva aspettare? Si sa che se una persona si presenta a un incontro già inchinata a 90 gradi, le infauste conseguenze vengono da sole. Idem per la von der Leyen, un’altra Lady di Ricotta, brava a elargire soldi europei all’Ucraina. Lei e Meloni dicevano: l’obiettivo è ottenere dazi zero per zero, ossia via tutti i dazi. Guardi com’è finita: le nostre merci in America pagano il 15%, le merci americane in Europa pagano lo zero per cento: uno zero c’è, ma è solo a favore dell’America.