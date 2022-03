Lory Del Santo oggi: figli, età e fidanzato dell’ex di Eric Clapton

Chi è Lory Del Santo, la showgirl in gara a L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi insieme al fidanzato Marco Cucolo?

Lory Del Santo oggi: età, biografia e carriera

Lory Del Santo, all’anagrafe Loredana Del Santo, è nata il 28 settembre 1958 a Povegliano, in provincia di Verona, ha 63 anni ed è alta 175 centimetri. Suo padre è morto quando aveva appena 3 anni. Nel 1975, all’età di 16 anni, ha debuttato nel mondo dello spettacolo come valletta al Festivalbar. Tra anni dopo, ha esordito al cinema nel film Dove vai in vacanza di Bolognini e in Geppo il folle, recitando insieme ad Adriano Celentano.

Negli anni ’80, ha collaborato con Dino Risi ne I seduttori della domenica e con Gianni Barcelloni Corte in Desideria: la vita interiori. Nel ruolo di bigliettaia, poi, ha partecipato a Drive in di Antonio Ricci.

Nei primi anni 2000, ha conquistato il pubblico italiano vincendo la terza edizione de L’Isola dei Famosi con il 75% delle preferenze. Nel 2014, è diventata anche regista ottenendo il consenso del pubblico con la web serie The ladytrasmessa si YouTube in cui compaiono Franceska Pape e Giacomo Urtis.

Insieme al fidanzato Marco Cucolo ha partecipato alla quinta edizione di Pechino Express, ottenendo il terzo gradino del podio. Nel 2020, è stata ospite fissa de La Repubblica delle Donne di Pietro Chiambretti mentre, nel 2022, torna in Honduras per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in coppia con il fidanzato.

Figli e fidanzato dell’ex di Eric Clapton

Nella sua vita, Lory Del Santo la showgirl ha dovuto affrontare molte difficoltà e dolori. Il 21 agosto 1986 ha avuto il figlio Conor con il compagno Eric Clapton ma il piccolo è morto a soli 4 anni. nel 1991, infatti, il bambino è caduto da una finestra al 53esimo piano di un grattacielo di New York, perdendo la vita sul colpo.

Nel 1992, è diventata nuovamente madre del piccolo Devin, nato dalla relazione con il produttore Silvio Sardi. Nel 1999, infine, la showgirl ha un terzo figlio, Loren, che si è suicidato a 19 anni a causa di una malattia che lo tormentava.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto flirt e relazioni con George Harrison, Gianni Agnelli, Fabio Galante, Richard Krajicek e Roberto Mancini. Il suo amore più grande e tormentato, tuttavia, è stato con Eric Clapton. Al momento, è fidanzata con il modello Marco Cucolo, classe 1992 e di 34 anni più giovane.

L’attrice è molto attiva sui social e, su Instagram, vanta un seguito di oltre 105 mila followers con i quali condivide scatti della sua vita professionale e privata.