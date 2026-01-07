La notte della Befana, con l’attesa Lotteria Italia, ha emesso i suoi verdetti milionari. L’evento, andato in onda in diretta su Rai 1 durante lo speciale di “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino, ha visto la fortuna baciare il Lazio, anche se i premi sono stati distribuiti in tutta la Penisola.

E oggi, 7 gennaio 2026, è iniziata la vera caccia ai premi di seconda e terza categoria, quelli che spesso rimangono dimenticati nei cassetti. Per questo è tempo di vedere l’elenco ufficiale e completo dei premi principali, con anche le informazioni utili per verificare se si è in possesso di un biglietto vincente per quelli secondari.

I 5 premi milionari di Prima Categoria

Il primo premio da 5 milioni di euro è tornato nella Capitale, confermando Roma come “regina” della Lotteria Italia. Ecco il dettaglio dei primi cinque biglietti estratti ieri sera:

1° premio da € 5.000.000 , con biglietto numero 270462 , è stato venduto a Roma in un punto vendita di via Cassia

2° premio da € 2.500.000 , con biglietto numero 334755 , è stato venduto a Ciampino (RM) presso un Punto vendita dell’aeroporto

3° premio da € 2.000.000 , con biglietto numero 430243 , è stato venduto a Quattro Castella (RE) presso un Bar Tabacchi in via Di Vittorio

4° premio da € 1.500.000 , con biglietto numero 019458 , è stato venduto a Jerzu (NU) presso un p unto vendita in via Umberto I

5° premio da € 1.000.000 , con biglietto numero 331024, è stato venduto a Albano Laziale (RM) presso una r icevitoria del centro storico

Gli altri premi

Oltre ai milionari, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito quest’anno 15 premi di seconda categoria. Sono stati vinti, tra le altre, nelle città di Napoli, Milano, Torino e in diverse stazioni di servizio autostradali, da sempre luoghi fortunati per i viaggiatori dell’ultimo minuto.

Come verificare se si possiede un biglietto vincente per i premi minori?

Per chi possiede un biglietto di terza categoria (i premi minori ma numerosissimi), il modo più veloce per controllare è consultare l’elenco ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o scaricare il bollettino ufficiale.

L’importante davanti a concorsi simili è di non affidarsi alla mera memoria o a una rapida occhiata in TV per capire se si ha in mano un biglietto vincente. Questo perché ogni anno circa il 15% dei premi non viene riscosso. Tanto per avere un’idea, nel 2025 sono rimasti nelle casse dello Stato oltre 400.000 euro di premi minori dimenticati.

Cosa deve fare chi ha un biglietto vincente?

Se la serie e il numero corrispondono a uno di quelli sopra elencati, complimenti! Ecco i passi da seguire per non perdere il diritto al premio: