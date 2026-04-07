L’ultima minaccia di Trump all’Iran: “Stanotte morirà un’intera civiltà”

Ancora una minaccia, sempre più dura. E, come sempre accade con Donald Trump, è difficile capire quanto voglia fare la voce grossa per far cedere l’Iran e quanto ci sia di vero nelle sue parole. “Stanotte morirà un’intera civiltà, per sempre. Non vorrei che accadesse, ma probabilmente succederà”, scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth.

Una minaccia che fa pensare a scenari catastrofici e che fa riferimento alla scadenza dell’ultimatum per trovare un accordo con Teheran sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Accordo che sembra lontanissimo, con l’ultima proposta statunitense rigettata dall’Iran. E da qui una nuova minaccia di Trump, che continua a non sapere come uscire dalla guerra.

L’ultima minaccia di Trump all’Iran

Così il presidente degli Stati Uniti scrive che stanotte “morirà un’intera civiltà”. Anche se, come spesso accade, nello stesso post dice anche altro, di segno ben diverso: “Tuttavia, ora che abbiamo un cambio di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di rivoluzionario e meraviglioso potrà accadere, chi lo sa? Lo scopriremo stanotte, in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. 47 anni di estorsioni, corruzione e morte, finalmente finiranno. Dio benedica il grande popolo dell’Iran”.

L’ultimatum scade alle 20 ora di Washington, ovvero la notte italiana. Trump aveva imposto la scadenza per la riapertura dello Stretto di Hormuz già negli scorsi giorni, ma l’ha più volte rinviata. Se non dovesse esserci la riapertura, il presidente Usa ha già minacciato di ordinare attacchi contro le centrali elettriche e i porti dell’Iran.

L’Iran chiude ogni comunicazione con gli Usa

La conseguenza di quest’ultimatum è che Teheran ha deciso di chiudere “tutti i canali di comunicazione diplomatici e indiretti con gli Stati Uniti”. Sono quindi stati “sospesi tutti gli scambi di messaggi”. Fonti di Teheran, inoltre, spiegano che l’Iran non ha intenzione di accettare l’ultimatum di Trump: “Vogliono che l’Iran si arrenda sotto la pressione degli attacchi”, fa sapere la fonte a Reuters.

Intanto un’altra fonte iraniana ha annunciato che Teheran lascerà al buio l’intero Golfo Persico, compresa l’Arabia Saudita, se gli Stati Uniti dovessero davvero attaccare le centrali elettriche del Paese.