Eric Dane è morto a 53 anni. Il lutto dell'attore che interpretò Mark Sloan in Grey’s Anatomy lascia un vuoto nelle serie tv e nei fan

Lutto nel mondo delle serie tv: l’attore Eric Dane è morto a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la Sla, combattuta lontano dai riflettori ma con grande coraggio. La star del piccolo schermo era diventata famosa interpretando Mark Sloan, il dottore ‘McSteamy’ di Grey’s Anatomy.

Dane entrò in Grey’s Anatomy nel 2006, stregando i telespettatori con un ruolo magnetico, e rimase una presenza costante dello show fino al 2021. Una presenza costante per il chirurgo plastico carismatico da lui interpretato, ossia il dottor Mark Sloan, che ha preso parte a ben 139 episodi, segnando molto profondamente la serie tv americana che va avanti da oltre venti anni. Un successo planetario che lo portò ad essere uno degli attori più pagati del piccolo schermo.

La terribile malattia raccontata da Dane senza filtri

Purtroppo, però, la vita fuori dal set non è stata altrettanto fortunata. Eric Dane, dopo essersi fatto vedere sempre meno in pubblico a causa della Sla, aveva scelto di raccontare la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica lo scorso anno. Senza teatralità e senza maschere, aveva spiegato al pubblico le motivazioni delle sue sempre più rade apparizioni, dimostrando la sua voglia di lottare contro un male spietato.