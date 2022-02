Makari: dov’è e dove è stata girata? Le location della fiction

Makari: dov’è e dove è stata girata? Tutte le location della seconda stagione della fortunata fiction co-prodotta da Rai Fiction e Palomar.

Makari: dov’è e dove è stata girata?

Il secondo capitolo della fiction Makari tornerà sul piccolo schermo in prima serata su Rai 1, lunedì 7 febbraio. La fortunata serie tv ha debuttato nel corso del 2021 e ha conquistato i telespettatori non solo per l’avvincente trama che fonde il genere comedy e giallo o per la bravura degli attori ma anche per le location mozzafiato che caratterizzano la produzione.

Per quanto riguarda Makari, il titolo della fiction richiama Macari, un borgo situato in provincia di Trapani, in Sicilia Occidentale. Il borgo, presso il quale è situata l’abitazione della famiglia del protagonista Saverio Lamanna, rappresenta una frazione di San Vito Lo Capo, località a circa 5 chilometri a nord di Macari. Il borgo è anche una delle più famose tappe del Sentiero Italia, il percorso lungo 6800 chilometri che risale l’itera penisola italiana.

Macari è un luogo tranquillo, e appari del vicino centro di Castelluzzo, pare quasi essere sospeso nel tempo e cullato dal mare sul quale affaccia.

Il golfo di Macari, che ha accolto le riprese della fiction Makari, è una mezzaluna di terra aspra e rocciosa, caratterizzata dalla presenza di un pugno di case arroccate sul costone di una montagna, contornate da spiagge straordinarie.

Tutte le location della fiction Makari

Il borgo di Macari non è l’unica location della Sicilia sfruttata per girare la fiction Rai. Tra le location della produzione, infatti, figurano anche il vicino borgo di San Vito lo Capo, la città di Trapani, Tonnara di Scopello, Licata, la Valle dei Templi di Agrigento, Palermo o, ancora, l’incantevole e suggestivo panorama naturale della Riserva dello Zingaro.

In questo modo, Makari – come già accaduto con la fiction Il commissario Montalbano – rappresenta anche uno spot estremamente efficace volto a sponsorizzare la bellezza del paesaggio e le meravigliose risorse naturali della Sicilia.