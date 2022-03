Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico stanno insieme? La verità sul loro presunto fidanzamento

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico stanno insieme? Una domanda che è esplosa dopo la loro performance sul palco dell’Ariston all’ultimo Sanremo. Ecco la verità.

L’attrice Giannetta e il comico/attore Lastrico sono sicuramente una coppia sul piccolo schermo: Anna Olivieri e Marco Nardi nella fiction “Don Matteo”. Almeno lo sono stati nella stagione 12 della fiction. Tutto da vedere se nella stagione 13 torneranno insieme.

Nella fiction dunque è probabile che le loro strade potranno di nuovo incrociarsi per vivere il loro amore ma nella realtà la situazione è ben diversa. Non ci sono dubbi ma anche perché è evidente che tra i due ci sia un legame molto profondo e stretto. In queste ultime settimane, il gossip ha spinto parecchio su una loro possibile storia d’amore.

La verità sul loro presunto fidanzamento

Molti rumors sono circolati dopo la loro brillante performance al Festival di Sanremo 2022.I due attori hanno confermato entrambi il forte legame che c’è nel loro rapporto. “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro“, ha dichiarato la Giannetta a Nuovo Tv.

Anche Maurizio Lastrico, intervistato da Today, ha confermato il forte legame con la collega Giannetta: “L’amicizia ha un suo valore, non è la sottomarca. Delle volte capita. Sono fortunato che mi sia capitato con Maria Chiara, perché ha una predisposizione verso l’arte, verso il prossimo e verso le differenze delle persone che spero sia rara e non unica”.