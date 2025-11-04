Meloni al redde rationem

Ma nessuno dice che la povertà dilaga? Sui giornali vedo solo lodi al governo Meloni. Ma si può?

Chiara Cetti

via email

Gentile lettrice, non creda ai “giornaloni”. Il Corriere della sera scrive (ma timidamente relega l’articolo all’online) che l’Italia di fatto è entrata in recessione (due trimestri consecutivi di calo del Pil). Formalmente la parola “recessione” viene evitata perché l’Istat ha apportato un arrotondamento dello 0,000009% evitando alla Meloni l’onta di far sapere che la sua narrazione trionfalistica è tutta fasulla. È il redde rationem dopo tre anni di conduzione governativa costellata di errori strategici dovuti all’insipienza della Meloni. Tra i grandi errori c’è la piatta adesione alla postura guerrafondaia in Ucraina, la sottomissione degli interessi italiani a quelli americani e dell’Ue (per esempio la firma del patto di stabilità) e infine la rinuncia al rapporto preferenziale con la Cina, dacché la Meloni, per compiacere Biden, è uscita dalla Via della Seta. Pochi mesi dopo andò a Pechino a chiedere investimenti in Italia e Xi la raggelò: “La Cina” disse “investe nei Paesi di cui ci fidiamo” e dove “c’è un terreno politico amichevole”. Il resto è cronaca. L’Italia meloniana ha registrato un calo della produzione industriale di 31 mesi su 34, mentre il potere d’acquisto degli italiani in 3 anni è sceso dell’8% (record mondiale) e la pressione fiscale è salita a livelli mai toccati (42,6%, ma secondo diverse stime sarebbe al 47%). E i consumi interni languono, perfino quelli alimentari, che sono sempre gli ultimi a comprimersi prima di una crisi conclamata. Ma nessuno lo dice.