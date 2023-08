Meloni tradita da Salvini: “Mi aveva promesso lealtà”

Ormai Giorgia Meloni ci si sta abituando. Sa che il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, è sempre pronto ai distinguo, imbarazzando spesso la maggioranza ed evidenziando le spaccature interne.

L’ultimo caso è quello del generale Roberto Vannacci, con la difesa di Salvini. Una mossa che non sembra per nulla casuale, tanto che arriva subito dopo l’incontro tra il leader della Lega e la presidente del Consiglio. Salvini non ha aspettato e sembra ignorare quanto detto da Meloni: “Una concorrenza sleale non fa bene a nessuno”.

La concorrenza di Salvini a Meloni

Come spiega la Repubblica, ora Salvini ha un vantaggio: poter dire tutto quello che Meloni pensa ma non può esternare. Come nel caso di Vannacci, sottolinea il quotidiano. Salvini di fatto ha contestato la linea dura del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che aveva condannato il libro del generale.

Per ora Fratlli d’Italia ha potuto fare poco per reagire a quelle parole. Di certo non poteva parlarne Meloni, così il compito di difendere Vannacci è stato affidato a due fedelissimi: Giovanni Donzelli e Tommaso Foti.

Le difficili dinamiche interne della destra

L’obiettivo di Salvini è quello di riconquistare una parte dei voti di destra, soprattutto di quella parte meno moderata che era stata conquistata da Meloni. Ma che ora ha qualche dubbio sull’operato, a loro giudizio un po’ ingessato e istituzionale, della presidente del Consiglio.

Così una parte di elettorato che prima sorrideva a Fratelli d’Italia, ora si rivolge anche altrove. Parliamo, per esempio, di una platea no vax o filo-russa, che ora si rivolge anche al nuovo movimento di Gianni Alemanno, che cavalcando questi temi sta salendo nei sondaggi. Preoccupando Fdi. E così Salvini insegue per provare a sorpassare Meloni a destra.