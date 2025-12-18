Mercato immobiliare, la crescita dei prezzi continua: case più care del 4% in un anno

Comprare casa resta un’impresa in Italia. Il mercato immobiliare continua a risentire dell’aumento dei prezzi mentre, allo stesso tempo, non scendono i mutui che, anzi, continuano a crescere nonostante i tagli dei tassi da parte della Bce nell’ultimo anno.

Nel terzo trimestre l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. A stimarlo è l’Istat, che segnala comunque un leggero rallentamento rispetto al +3,9% del secondo trimestre rispetto all’anno precedente.

Mercato immobiliare, i prezzi delle case crescono ancora

La crescita tendenziale riguarda sia i prezzi delle nuove abitazioni (+1,4%) che quelli delle abitazioni già esistenti (+4,2%). Andamenti che si registrano in un contesto di crescita dei volumi di compravendita: +8,5% la variazione tendenziale registrata nel terzo trimestre 2025 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale (dal +8,1% del trimestre precedente).

Anche su base congiunturale, l’aumento dell’Ipab (+0,6%) è imputabile sia ai prezzi delle abitazioni nuove sia a quelli delle già esistenti, in crescita rispettivamente del 2,5% e dello 0,3%. In media, nei primi tre trimestri del 2025, i prezzi delle abitazioni aumentano del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2024; quelli delle abitazioni nuove crescono del +1,3% e quelli delle abitazioni già esistenti del +4,5%. Il tasso di variazione acquisito dell’Ipab per il 2025 è pari a +3,8% (+0,3% per le abitazioni nuove e +4,5% per le abitazioni già esistenti).