Il meteo torna instabile e riporta il maltempo sull’Italia

Dopo il breve assaggio d’estate, sull’Italia arriva l’ennesima svolta meteo che riporta maltempo diffuso. Come spiega Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, il promontorio anticiclonico subtropicale, che ha regalato giornate soleggiate con temperature fino a dieci gradi sopra la media stagionale, ha lasciato il posto a un profondo vortice mediterraneo, che sta richiamando masse d’aria instabili e cariche di umidità.

Secondo i modelli meteorologici, le correnti di Scirocco in quota stanno inoltre trasportando enormi quantità di pulviscolo sahariano, rendendo l’atmosfera opaca.

Le previsioni meteo

Per effetto di questo nuovo cambiamento, tra oggi e domani sono attesi rovesci improvvisi su gran parte del Paese. A causa della presenza del pulviscolo sahariano, è elevato il rischio di piogge miste a sabbia, che si depositeranno al suolo e sulle auto, creando scenari più tipici della tarda stagione autunnale.

Al Centro-Nord e nelle aree interne, questa instabilità potrà dare origine a temporali anche intensi, capaci di riversare grandi quantità di pioggia in poche ore. Al Nord è previsto un sensibile calo delle temperature, che tuttavia resteranno su valori complessivamente miti. Al Centro-Sud, invece, nonostante l’aumento della nuvolosità e la possibilità di precipitazioni, i valori termici rimarranno sopra la media del periodo.

L’instabilità proseguirà anche nei giorni successivi, anche se, sempre secondo le previsioni, a metà settimana si intravedono timidi segnali di miglioramento, destinati a riportare condizioni più stabili.