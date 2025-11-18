Abbonati
Allerta Meteo: arriva il crollo termico e anche le prime nevicate. Ecco come proteggere la casa, l’auto e il giardino

Crollo termico fino a -10 °C e prime nevicate in arrivo: ecco come preparare la casa, l’auto e le coltivazioni all’ondata di freddo.

Pubblicato il - Aggiornato il alle 10:11
Una rapida virata meteorologica scuote l’Italia: dall’anticipo mite tipico di un novembre “tardivo” si passa ad un’ondata di freddo deciso, con un crollo termico di circa 10 °C e le prime nevicate a bassa quota in alcune zone. Secondo i meteorologi, è il primo vero assaggio invernale della stagione e, per chi vive in campagna o in aree collinari, significa prendere precauzioni concrete per proteggere la casa, l’auto e i raccolti.

Che cosa sta succedendo: il bollettino meteo

Secondo le ultime previsioni, l’Italia è alle prese con un’irruzione di aria fredda proveniente dal Nord Europa che sta provocando un improvviso raffreddamento su gran parte del territorio nazionale.

  • Il meteorologo Lorenzo Tedici (iLMeteo.it) avverte di un “ribaltone invernale”: temperature in picchiata, gelate diffuse nella Pianura Padana e neve già a quote di bassa collina
  • Un’imponente massa d’aria polare-maritima è in discesa, grazie a un vortice depressionario ben strutturato che favorisce venti freddi e precipitazioni
  • Le regioni maggiormente interessate sono il Nord-Est (inclusi i rilievi alpini), ma il freddo si farà sentire anche al Centro e al Sud, specialmente nelle ore notturne
  • La nevicata non sarà limitata alle quote alte: mappe recenti mostrano possibilità di neve anche sotto i 1.000 metri in alcune zone
  • Venti forti dai quadranti nord-orientali (Bora, Grecale) accentueranno la sensazione di freddo

Inoltre, secondo il meteorologo Mario Giuliacci, tra il 17 e il 23 novembre è previsto un calo termico significativo, con temperature in discesa anche di 5-7 °C rispetto ai valori recenti.

Le conseguenze per casa, auto e raccolti del meteo avverso

Un’ondata di freddo di questa portata può causare diverse criticità, soprattutto per chi abita in zone rurali o collina. Ecco i principali rischi:

  1. Casa: gelate, tubature che possono ghiacciare, formazione di brina su tetti e grondaie, possibile formazione di condensa in ambienti poco isolati
  2. Auto: parabrezza ghiacciati, motore che può fare più fatica al freddo, pressione gomme che varia
  3. Raccolti e giardini: danni da gelo per piante sensibili, rischio per colture non protette, terreno più duro da lavorare

Come prepararsi: consigli pratici

Ecco una check-list dettagliata divisa per ambito di rischio, utile per affrontare al meglio l’onda di freddo.

Proteggere la casa

  • Isolamento: verificare che finestre e porte siano ben sigillate per evitare dispersione di calore
  • Tubi e impianti: proteggere le tubature più esposte (per esempio con guaine isolanti) per evitare il gelo
  • Tetto e grondaie: pulire le grondaie per evitare ristagni d’acqua che possono congelare; verificare lo stato di copertura del tetto
  • Riscaldamento: programmare il riscaldamento notturno, soprattutto nelle ore più fredde, e accendere il sistema se è spento da tempo per verificarne il funzionamento

Preparare l’auto

  • Parabrezza e vetri: tenere a portata di mano un raschietto e uno sbrinatore; se possibile, parcheggiare in garage o in zona riparata dal vento
  • Batteria: il freddo può ridurre la capacità della batteria, quindi è utile controllarla se è datata
  • Gomme: verificare la pressione: le temperature basse possono abbassarla, esponendo a rischi su strada
  • Liquidi: usare liquido antigelo per i tergicristalli per evitare che congelino

Salvaguardare i raccolti

  • Piante sensibili: coprire con tessuto non tessuto o telo i vasi o le piante più delicate
  • Colture in campo: valutare l’adozione di pacciamatura o coperture anti-gelo, soprattutto per le colture che non tollerano il freddo
  • Irrigazione preventiva: se possibile, irrigare leggermente prima del gelo (quando indicato dalle pratiche agronomiche) per mantenere una certa umidità protettiva
  • Controllo del suolo: se il terreno è molto esposto, valutare l’opportunità di drenaggio o modifiche per evitare ristagni che possono gelare

Quando si prevede il picco dell’ondata fredda

Secondo gli esperti, il momento più critico potrebbe arrivare tra il 20 e il 22 novembre, quando l’irruzione artica si intensificherà e la quota neve potrebbe abbassarsi in modo più marcato.

Nei giorni immediatamente precedenti (18–19 novembre) sono attese piogge e venti forti, che prepareranno il terreno per il vero “assaggio” invernale.

Consigli pratici extra e risorse utili

  • Tenere a portata di mano numeri utili: idraulici locali, pronto intervento condominiale, servizi comunali per emergenze meteo
  • Monitorare bollettini ufficiali: usare siti come iLMeteo, Meteo.it o servizi della Protezione Civile per aggiornamenti in tempo reale
  • Approfittare di questa fase per verificare l’assicurazione casa/auto: assicurarsi che copra danni da gelo
  • Se possibile, prevedere un kit di emergenza per la casa: torce, coperte, generatori portatili (dove consentito) possono fare la differenza.

