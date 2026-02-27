Milano, tram deraglia e si schianta contro un palazzo: due morti e 38 feriti

Un tram è deragliato a Milano, in via Vittorio Veneto: il mezzo andava ad alta velocità. Due i morti e 38 i feriti.

Due morti e 38 feriti. È questo il bilancio provvisorio del deragliamento di un tram della linea 9, avvenuto oggi pomeriggio a Milano. Il procuratore, Marcello Viola, ha parlato di un “impatto devastante”. Quel che sappiamo è che il tram ha deragliato, ha invaso la corsia di marcia degli automobilisti e ha travolto la vetrina di un negozio.

Il tram era pieno di passeggeri, che sono caduti a terra a causa dell’impatto. La prima vittima è stata ritrovata sotto il veicolo ed era probabilmente un passante che si trovava su viale Vittorio Veneto. La seconda vittima era stata ricoverata in codice rosso e si trovava a bordo del tram, secondo quanto riferito dal sindaco di Milano, Beppe Sala.

Tram deraglia a Milano: il mezzo ad alta velocità, ha saltato un fermata

Prima del deragliamento, in un video si vede viaggiare il tram ad alta velocità, maggiore di quella consueta per questo mezzo. Ma, in ogni caso, non si hanno ancora chiarimenti su quali possano essere le cause dell’incidente. Il mezzo era nuovo e il conducente era ritenuto molto esperto, ha sottolineato Sala spiegando che il tram avrebbe saltato una fermata.

Il deragliamento è avvenuto poco dopo le 16 su viale Vittorio Veneto: il tram procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia. La procura aprirà un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. Un passeggero del tram ha raccontato all’Ansa di aver pensato che si trattasse di un terremoto: “Ero seduto e sono finito per terra, insieme ad altri passeggeri”.