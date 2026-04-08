Da Milano fino a Vibo Valentia, la ‘ngrangheta finisce nel mirino della polizia che questa mattina ha eseguito 54 misure cautelari. Agli indagati, a seconda delle posizioni, viene contestato uno sterminato elenco di reati: associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato. E ancora: detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.

Da Milano a Vibo Valentia, blitz della polizia contro la ndrangheta. Eseguite 54 misure cautelari di presunti affiliati alle cosche

Stando a quanto riportano le autorità, il blitz ha colpito la ‘ndrangheta e le sue ramificazioni a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo.

L’indagine, secondo quanto trapela, è stata coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro e condotta dalla prima Divisione del Servizio Centrale Operativo, dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e dalla S.I.S.C.O. di Catanzaro. Una lunga e delicata inchiesta in cui, stando al racconto degli investigatori, a finire nel mirino è stata la consorteria di ‘ndrangheta nota come “locale dell’Ariola” e anche la ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne attive a Vibo Valentia.