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28/05/2026
13:23
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Redazione

L’annuncio della tv iraniana: colpita base Usa dopo gli attacchi aerei

Milano, 28 mag. (askanews) – Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira una base americana in risposta agli attacchi statunitensi nel sud del Paese, secondo quanto riportato dall’emittente statale iraniana Irinn. Non vengono forniti dettagli sulla posizione della base, sebbene il Kuwait, alleato degli Stati Uniti, affermi che la base sia stata colpita da attacchi missilistici e con droni nella mattinata di giovedì.

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