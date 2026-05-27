La Procura di Roma, che indaga sul caso “Bisteccheria d’Italia”, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le chat scambiate tra l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (non indagato) e Mauro Caroccia, attualmente detenuto e sotto inchiesta per riciclaggio. Caroccia sta scontando una condanna definitiva a quattro anni di carcere nell’ambito di un’indagine legata al clan Senese.

A riportare la notizia è il sito del Corriere della Sera, secondo cui la richiesta sarebbe arrivata alla Giunta già nella serata di ieri. Ma non è tutto. Secondo quanto riferisce Askanews, gli inquirenti romani starebbero valutando l’ipotesi di acquisire agli atti dell’inchiesta anche il contenuto dell’audizione di Delmastro davanti alla Commissione Antimafia, svoltasi ieri.

Nel corso dell’audizione, il parlamentare di Fratelli d’Italia ha ribadito di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia in relazione alla vicenda e di non essere indagato.