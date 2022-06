Modalità aereo: trama, cast e dove è stato girato il film che ha come protagonisti Paolo Ruffini, Lillo, Violante Placido e Dino Abbrescia.

Trama di “Modalità Aereo”

Modalità aereo è un film italiano con protagonisti Lillo (del duo comico Lillo & Greg), Paolo Ruffini, Violante Placido e Dino Abbrescia. La pellicola è stata distribuita nel 2019 ed è stata diretta da Fausto Brizzi.

La trama è incentrata sul personaggio di Diego Gardini (Paolo Ruffini), un imprenditore ricco e arrogante che possiede un’azienda vinicola produttrice del “miglior millesimato al modo”. Nel giorno di Natale, mentre si trova in aeroporto per partire alla volta dell’Australia per un viaggio di lavoro, l’imprenditore viene riconosciuto nei bagni da Sabino (Dino Abbrescia) e Ivano (Lillo), due addetti alle pulizie che gli chiedono un selfie. Gardini reagisce in malo modo e minaccia i due inservienti di fargli perdere il posto di lavoro per poi lasciare la toilette dimenticando, però, il cellulare.

A questo punto, Sabino e Ivano si appropriamo dello smartphone e cominciano a fare acquisti online estremamente costosi e usano i profili social dell’imprenditore per infangarne la fama.

Intanto, Gardini si rende conto solo dopo alcune ore di volo di aver smarrito il telefono e, dopo essere riuscito a farsi prestare un cellulare, contatta il cugino Lorenzo per fargli controllare i due inservienti. Lorenzo, tuttavia, approfittando del modo in cui la figura dell’imprenditore è stata infangata, decide di sostituire il cugino a capo dell’azienda.

Giardini, quindi, si coalizza con Sabino e Ivano per mettere a punto un piano finalizzato a riappropriarsi della società…

Cast e dove è stato girato il film

Per quanto riguarda la pellicola, il cast è composto dai seguenti attori:

Lillo : Ivano De Sanctis

: Ivano De Sanctis Paolo Ruffini : Diego Gardini

: Diego Gardini Violante Placido : Linda

: Linda Dino Abbrescia : Sabino Lorusso

: Sabino Lorusso Caterina Guzzanti : Maria

: Maria Christian Monaldi : Luca Gardini

: Luca Gardini Luca Vecchi : Lorenzo Moretti

: Lorenzo Moretti Veronika Logan : Veronica Bartolini

: Veronica Bartolini Sabrina Salerno : sé stessa

: sé stessa Maurizio Lops : Zio di Maria

: Zio di Maria Massimiliano Vado : Ad Fcd

: Ad Fcd Giustina Buonomo: Madre Sabino

Modalità aereo è stato girato in sette settimane tra l’Italia e i Paesi Bassi per poi essere distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 21 febbraio 2019. La prima emissione a livello televisivo, invece, è datata 28 ottobre 2019 ed è stata su SkyCinema1.