Mondiali 2026 al via oggi con Messico‑Sudafrica alle 21 su Rai 1 e DAZN. Ecco dove vederla e il calendario delle partite con orari italiani.

Ormai ci siamo: i Mondiali 2026 iniziano oggi, giovedì 11 giugno, con la sfida inaugurale tra Messico e Sudafrica in programma alle 21:00 ora italiana. È il calcio d’inizio di un’edizione storica a cui parteciperanno 48 nazionali, dando vita a ben 104 partite che andranno in scena nei tre Paesi ospitanti, ossia Stati Uniti, Canada e Messico, che trasformeranno questo evento sportivo come un vero e proprio “mondiale diffuso”.

La gara di apertura si gioca all’Azteca di Città del Messico, teatro di alcune delle pagine più iconiche della storia del calcio, e sarà seguita nel mondo da centinaia di milioni di spettatori. Per i tifosi italiani, che dovranno digerire la delusione per la mancata qualificazione degli azzurri, l’inaugurazione del mondiale sarà comodissima da seguire con il fischio d’inizio previsto alle 21 (ora italiana), in diretta in chiaro e con un’ampia copertura sulle principali piattaforme.

Messico‑Sudafrica apre il Mondiale 2026

Messico‑Sudafrica è la partita che apre ufficialmente la Coppa del Mondo FIFA 2026 e si gioca alle 13:00 locali a Città del Messico, corrispondenti alle 21:00 in Italia. Prima del fischio d’inizio è prevista la cerimonia di apertura, con collegamento televisivo già dalle 20:35 circa, che si preannuncia particolarmente evocativa e da non perdere.

Dove vedere Messico‑Sudafrica in tv

Per chi segue il match dall’Italia, le opzioni per fruire dell’evento sono diverse e tutte accessibili.

Rai 1 (in chiaro) : la gara inaugurale è una delle 35 partite acquistate dalla Rai e sarà trasmessa gratuitamente in chiaro.

: la gara inaugurale è una delle 35 partite acquistate dalla Rai e sarà trasmessa gratuitamente in chiaro. DAZN: piattaforma titolare dei diritti per l’intero torneo, con tutte le 104 partite in diretta per gli abbonati.

La Rai affianca la diretta con pre e post partita, in una fascia che copre la serata fino a notte fonda, mentre DAZN inserisce la gara nel proprio palinsesto dedicato alla Coppa del Mondo, con studi e approfondimenti specifici.

Dove vedere Messico‑Sudafrica in streaming

Chi preferisce seguire la gara inaugurale da smartphone, tablet o smart tv può affidarsi allo streaming live.

RaiPlay : live gratuito in simultanea con Rai 1, accessibile previa registrazione sulla piattaforma Rai.

: live gratuito in simultanea con Rai 1, accessibile previa registrazione sulla piattaforma Rai. DAZN: streaming per abbonati tramite app e sito, con la stessa copertura della tv lineare.

In entrambe le soluzioni, la partita sarà disponibile in HD, con cronaca in italiano e studio di accompagnamento prima e dopo l’incontro.

Un Mondiale da record: 48 squadre e fusi orari complessi

Quella che parte oggi è l’edizione più grande di sempre, con il passaggio da 32 a 48 nazionali, una fase a gironi più lunga e un calendario estremamente fitto. La distribuzione delle partite tra Canada, Messico e Stati Uniti crea un mosaico di fusi orari che, inevitabilmente, impatta sugli orari italiani delle gare.

Per chi guarda dall’Italia, il Mondiale 2026 si spalma su tre fasce principali: prime time e tardo pomeriggio, seconda serata e nottata, fino alle prime ore del mattino. Alcuni match si giocheranno in orari “normali”, come le 18:00 o le 21:00, mentre altri saranno programmati a mezzanotte, all’una, alle tre o addirittura all’alba.

Dove vedere i Mondiali 2026: Rai, DAZN e partite in chiaro

In Italia i diritti televisivi dei Mondiali 2026 sono ripartiti tra DAZN e Rai, con una combinazione che copre sia gli appassionati hardcore sia il pubblico generalista.

DAZN trasmette tutte le 104 partite della competizione, in diretta e in esclusiva per gli abbonati, con accesso via smart tv, app e web.

trasmette tutte le 104 partite della competizione, in diretta e in esclusiva per gli abbonati, con accesso via smart tv, app e web. Rai ha acquistato un pacchetto di 35 incontri “di cartello”, inclusa la gara inaugurale Messico‑Sudafrica, le semifinali e la finale, da vedere in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay.

La strategia editoriale della tv pubblica concentra le dirette nella fascia considerata più accessibile per il pubblico italiano, indicativamente tra le 18:40 e le 2:00, con ampio uso di pre e post gara.

Orari italiani dei Mondiali 2026: fasce da tenere d’occhio

Prima di entrare nel dettaglio delle singole partite, vale la pena fissare le fasce orarie in cui si giocheranno le gare, convertite già in ora italiana.

Indicativamente, i calci d’inizio dei Mondiali 2026 in Italia potranno essere:

tardo pomeriggio/sera: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

notte e tarda notte: mezzanotte, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00

alba e primo mattino: 5:00, 6:00

La partita inaugurale e le semifinali sono fissate alle 21:00 italiane, mentre la finale si giocherà alle 21:00 di domenica 19 luglio 2026.

Le prime partite dei Mondiali 2026 con orario italiano

Di seguito una selezione delle gare iniziali del torneo con data, sfida e orario già convertito in ora italiana, utile come blocco da riutilizzare o ampliare.

(Puoi trasformare facilmente questo schema in una tabella HTML o in una lista puntata per WordPress.)

Fase a gironi – avvio del torneo

11 giugno, ore 21:00 – Messico vs Sudafrica (Città del Messico, gara inaugurale)

(Città del Messico, gara inaugurale) 12 giugno, ore 4:00 – Corea del Sud vs Uefa D (Guadalajara)

(Guadalajara) 12 giugno, ore 21:00 – Canada vs Bosnia‑Erzegovina (Toronto)

(Toronto) 12 giugno, ore 3:00 – Stati Uniti vs Paraguay (Los Angeles, ora italiana 3:00 del 13 giugno)

(Los Angeles, ora italiana 3:00 del 13 giugno) 13 giugno, ore 19:00 – Haiti vs Scozia (Boston)

(Boston) 13 giugno, ore 22:00 – Australia vs Turchia (Vancouver)

(Vancouver) 14 giugno, ore 2:00 – Brasile vs Marocco (New York/New Jersey, ora italiana 2:00 del 14)

(New York/New Jersey, ora italiana 2:00 del 14) 14 giugno, ore 4:00 – Qatar vs Svizzera (San Francisco, ora italiana 4:00 del 14)

Le partite del gruppo A con orari italiani

Per il gruppo A, che include il Messico e il Sudafrica, il calendario in ora italiana è già definito.

11 giugno, ore 21:00 – Messico vs Sudafrica (Città del Messico)

(Città del Messico) 12 giugno, ore 4:00 – Corea del Sud vs Uefa D (Guadalajara)

(Guadalajara) 18 giugno, ore 18:00 – Uefa D vs Sudafrica (Atlanta)

(Atlanta) 19 giugno, ore 3:00 – Messico vs Corea del Sud (Guadalajara, ore 3:00 italiane)

(Guadalajara, ore 3:00 italiane) 25 giugno, ore 3:00 – Uefa D vs Messico (Città del Messico, ore 3:00 italiane)

(Città del Messico, ore 3:00 italiane) 25 giugno, ore 3:00 – Sudafrica vs Corea del Sud (Monterrey, ore 3:00 italiane)

Se vuoi allargare la copertura, molte testate e siti specializzati hanno già pubblicato il calendario completo con gli orari italiani di tutte le gare, che puoi prendere come base per aggiornare periodicamente una pagina “hub” dedicata ai Mondiali.