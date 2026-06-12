Il debutto dei Mondiali 2026 doveva essere una festa, e in parte lo è stata davvero. Ma la cerimonia inaugurale andata in scena ieri sera all’Estadio Azteca di Città del Messico si è trasformata anche in un caso mediatico, soprattutto in Italia. Tra un audio giudicato disastroso dagli spettatori e la decisione della Rai di interrompere la diretta nel momento più atteso, i social si sono scatenati. Ecco cosa è successo davvero.

Una grande cerimonia inaugurale

Lo spettacolo che ha aperto ufficialmente la rassegna iridata aveva tutti gli ingredienti per restare nella memoria. Per la prima volta nella storia dei Mondiali, l’evento è stato organizzato in tre paesi — Messico, Stati Uniti e Canada — con tre cerimonie distinte, e quella di apertura si è tenuta proprio nello storico stadio Azteca, già teatro della leggendaria Italia-Germania 4-3 del 1970 e dei trionfi di Pelé e Maradona.

A curare la regia, anche questa volta, è stato lo studio italiano Balich Wonder Studio, che ha firmato un’ora e mezza di show dedicata al tema del papel picado, la tradizionale arte decorativa messicana, con danze folcloristiche e un’imponente parte scenografica.

Sul palco si sono alternati nomi di primo piano della musica internazionale: Shakira e Burna Boy hanno presentato dal vivo “Dai Dai”, il brano ufficiale di questa edizione della Coppa del Mondo, mentre tra gli altri protagonisti sono saliti J Balvin, la sudafricana Tyla, Alejandro Fernández, Lila Downs, Belinda, Danny Ocean e Los Ángeles Azules.

Il momento di Bocelli rovinata dall’audio

Il punto più atteso per il pubblico italiano era naturalmente l’esibizione di Andrea Bocelli, chiamato a interpretare “Dna”, un altro degli inni ufficiali del torneo, in duetto con la cantante Ejae e su base elettronica firmata da David Guetta. Una performance pensata per dare un tono solenne ed emozionante alla cerimonia, in un mix tra musica classica e sonorità contemporanee.

Il problema è che, secondo moltissimi spettatori collegati da casa, la qualità dell’audio non ha reso giustizia al momento. Su X (l’ex Twitter) si è scatenata una vera ondata di commenti critici: in tanti hanno parlato di un audio “ambientale”, disturbato, quasi come se il suono arrivasse da un microfono lontano dal palco. Una sensazione che, secondo gli utenti, ha penalizzato pesantemente sia l’esibizione di Shakira che quella di Bocelli, smorzando l’impatto di due dei momenti clou dello show.

Va detto che il problema audio non sembra essere stato esclusivo della trasmissione italiana: diversi commenti arrivati anche da altri paesi segnalavano la stessa criticità, il che fa pensare a un possibile difetto nel mix audio diffuso dallo stadio o nella diretta internazionale, più che a un errore della sola Rai.

Il caso Rai: cerimonia interrotta per il Tg1

Se il problema audio ha scatenato i primi malumori, la vera tempesta social è arrivata per un’altra ragione. La Rai, che trasmetteva la cerimonia in chiaro su Rai 1, ha deciso di interrompere la diretta dopo circa dieci minuti dall’inizio per lasciare spazio a una mezz’ora di Tg1, dalle 20 alle 20:30.

Il problema è che proprio in quella finestra è caduta l’esibizione di Shakira e Burna Boy con “Dai Dai”, uno dei momenti più attesi dello show, completamente saltato dagli spettatori sintonizzati su Rai 1. La diretta della cerimonia è poi ripresa poco dopo le 20:30, in tempo per la parte finale, comprensiva dell’esibizione di Bocelli, prima di lasciare spazio al match inaugurale tra Messico e Sudafrica, vinto 2-0 dai padroni di casa.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere: su X sono comparsi commenti durissimi, con tanto di accuse di “scandalo” rivolte alla tv pubblica per aver tagliato un evento pubblicizzato per settimane proprio nel momento di maggiore richiamo. Nel corso della serata, secondo quanto riportato da AdnKronos, la Rai ha diffuso una nota di scuse, parlando di un errore nella gestione del timing finale legato al passaggio obbligato con il telegiornale e ai vincoli di programmazione.

Tra fuochi d’artificio e siparietti: gli altri momenti dello show

Al netto delle polemiche tecniche, la cerimonia ha offerto anche momenti più leggeri e curiosità che hanno fatto il giro del web. Prima dell’inizio dello show, nel backstage del Fifa Countdown Concert, è diventato virale un simpatico scambio tra Andrea Bocelli e Ronaldo Luís Nazário de Lima, ex stella di Inter e Real Madrid: l’ex calciatore brasiliano ha scherzato sulla sua “gelosia” per l’amicizia del tenore con Jannik Sinner, ricevendo i complimenti di Bocelli per il suo italiano, frutto degli anni passati in Serie A.

Tra il pubblico presente, oltre 80mila spettatori secondo le stime, sono state avvistate anche celebrità internazionali come l’attrice Salma Hayek. Durante la cerimonia ha debuttato anche il nuovo cerimoniale FIFA per gli inni nazionali: tutti i giocatori delle due squadre, compresi i riservisti, sono entrati in campo per ascoltare gli inni schierati a centrocampo, una novità che il presidente FIFA Gianni Infantino ha raccontato essere nata da un’idea condivisa con Alessandro Del Piero.