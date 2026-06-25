Mondiali 2026, i sei match del 25 giugno e dove vederli. In campo Germania, Olanda, Giappone e USA che cercano la qualificazione

Siamo arrivati al quindicesimo giorno di Mondiali e la fase a gironi è ormai prossima alla chiusura. Questa notte, tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno, arrivano al termine altri tre gironi, che decideranno le sorti di sei squadre ancora in corsa.

Mondiali, il programma completo di stasera

Le partite del 25-26 giugno si giocano a coppie, con le due sfide di ogni girone in contemporanea. Si tratta di una regola FIFA atta a garantire la correttezza sportiva ed eliminare il rischio di accordi tra le squadre.

GRUPPO E, ore 22:00

Curaçao vs Costa d’Avorio al Philadelphia Stadium

al Philadelphia Stadium Ecuador vs Germania al New York/New Jersey Stadium

GRUPPO F, ore 01:00

Tunisia vs Olanda al Kansas City Stadium

al Kansas City Stadium Giappone vs Svezia al Dallas Stadium

GRUPPO D, ore 04:00

Turchia vs Stati Uniti al Los Angeles Stadium

al Los Angeles Stadium Paraguay vs Australia al San Francisco Bay Area Stadium

Dove vedere le partite in TV e streaming

I Mondiali 2026 in Italia sono trasmessi su due piattaforme: DAZN, che ha i diritti esclusivi per tutte le 104 partite del torneo, e RAI, che trasmette in chiaro una selezione di 35 partite su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay.

Per la serata di oggi, l’unica partita trasmessa in chiaro dalla RAI è Ecuador-Germania, prevista per alle 22:00 ora italiana su Rai 1, con collegamento a partire dalle 21:40. Tutte le altre cinque partite della giornata sono disponibili esclusivamente su DAZN per gli abbonati.

Gruppo E: la Germania è già qualificata, ma la corsa al secondo posto è aperta

Nel Gruppo E la Germania ha già staccato il biglietto per i sedicesimi con sei punti in due partite. Fin qui la nazionale tedesca ha effettuato una vera e propria marcia, riuscendo a rifilare un tennistico 7 a 1 alla nazionale di Curaçao nella gara d’esordio e vincendo per 2 a 1 sulla Costa d’Avorio nella seconda giornata.

La classifica prima delle ultime sfide:

Germania 6 punti (già qualificata)

6 punti (già qualificata) Costa d’Avorio 3 punti

3 punti Ecuador 1 punto

1 punto Curaçao 1 punto

Il posto da seconda è ancora conteso tra Costa d’Avorio ed Ecuador. Per la Costa d’Avorio basta un pareggio contro la Curaçao per avanzare quasi certamente ai sedicesimi. L’Ecuador invece deve vincere contro la Germania, una missione sulla carta quasi impossibile, e sperare che la Costa d’Avorio non vinca. C’è però anche la variabile delle migliori terze: con un punto in tasca, sia Ecuador che Curaçao potrebbero comunque passare se altri gironi producono terze classificate peggiori. Insomma i giochi non sono ancora fatti.

Gruppo F, l’Olanda è favorita, ma attenzione al Giappone

Il Gruppo F è quello che riserva più suspense. La classifica è meno definita e le sorprese sono possibili. Al momento la situazione è questa:

Olanda 4 punti

4 punti Svezia 3 punti

3 punti Giappone 4 punti (con una partita in meno rispetto alle altre)

4 punti (con una partita in meno rispetto alle altre) Tunisia 0 punti (già eliminata matematicamente)

L’Olanda si presenta all’ultimo turno da prima in classifica, ma la situazione è tutt’altro che tranquilla: la Svezia ha solo un punto in meno e il Giappone, sorpresa del girone, ha tenuto botta e punta a qualificarsi. La sfida Giappone-Svezia potrebbe rivelarsi il vero spareggio del girone. In Tunisia-Olanda, gli Orange cercheranno di chiudere il discorso e blindare il primo posto, ma i nordafricani, seppur già eliminati, faranno di tutto per strappare almeno un punto e fermare la corsa degli orange.

Gruppo D, a sorpresa gli USA vanno a caccia del primo posto

Il Gruppo D, con i favoriti della Turchia ancora a 0 punti e già eliminati, è senza dubbio il girone che ha riservato le maggiori sorprese. In attesa delle partite di oggi, questa è la classifica:

Stati Uniti 6 punti (già qualificati)

6 punti (già qualificati) Australia 3 punti

3 punti Paraguay 3 punti

3 punti Turchia 0 punti

Gli Stati Uniti, Paese ospitante, sono già qualificati e a sorpresa sono in testa al girone. Un risultato inatteso che la nazionale americana cercherà stanotte di blindare. Appare chiaro che il vero duello del giorno è quello che vedrà opposte l’Australia e il Paraguay, appaiate a tre punti. La prima affronterà la Turchia che tanti vedevano come favorita nel girone ma che, al contrario, ha totalizzato due sconfitte in due match. Il Paraguay, invece, si gioca il tutto e per tutto contro gli Stati Uniti. Due match che decreteranno chi passerà alla prossima fase dei mondiali.