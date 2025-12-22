Con il Natale dietro l’angolo, tanti pensano che questa festia sia soltanto l’occasione per uno scambio di doni all’insegna del consumismo più sfrenato o per un cenone in famiglia. Una convinzione errata che viene smentita dai fatti visto che in ogni angolo del pianeta esistono rituali, canti, pietanze e riti che cambiano volto alla festa più attesa dell’anno.

Nel 2025 più che mai, complice l’aumento dei viaggi e dei contenuti condivisi sui social, si assiste a un interesse crescente verso le tradizioni natalizie di culture lontane con l’evidente desiderio di vivere un Natale autentico, fatto di gesti e simboli tramandati nel tempo.

Il fascino del Simbang Gabi nelle Filippine

Tra le tradizioni che quest’anno sono balzate agli oneri della cronaca c’è il Simbang Gabi, la serie di messe che i fedeli filippini celebrano all’alba nei nove giorni che precedono Natale. Una serie di eventi molto sentita che ha conquistato anche il Vaticano, con occasioni e celebrazioni che hanno trovato spazio nelle chiese italiane che ospitano alcune comunità filippine.

Il rito filippino, come si può vedere anche sui video social, è accompagnato da canti, luci e pietanze tipiche che rendono l’attesa del Natale un momento profondamente spirituale.

Il Natale nordico tra silenzio e leggende

Un altro modo di vivere il Natale arriva dai paesi scandinavi che affondano le radici di questa festività nel culto della luce. In Svezia, il 13 dicembre, la festa di Santa Lucia apre la stagione natalizia: le strade e le case si illuminano per combattere l’oscurità dell’inverno. In Islanda, invece, sopravvive la leggenda dei tredici Jólasveinar, spiriti dispettosi che si aggirano nelle notti prima di Natale lasciando piccoli doni o dispetti ai bambini.

Insomma nel nord Europa il Natale è sinonimo di atmosfere ovattate, fuochi accesi e banchetti familiari che uniscono tradizione cristiana e miti pagani.

Mercatini e Krampus: l’anima alpina del Natale

Ancora diverso è il Natale vissuto tra Austria, Germania, Alto Adige e Slovenia. Qui quest’attesa festività assume toni più fiabeschi, dominati dai tradizionali mercatini – oggi imitati ovunque – fatti di casette di legno, vin brulé e oggetti artigianali. Una festa che nel periodo dell’Avvento cambia faccia, visto che sulla scena compaiono anche figure spaventose come i Krampus, spiriti cornuti che puniscono i bambini indisciplinati.

Cortei e sfilate attirano ogni anno migliaia di visitatori, diventando meta di turismo stagionale.

America Latina: tra fede e festa di piazza

In Messico e in molti paesi dell’America Latina il Natale è preceduto dalle posadas, celebrazioni in strada che rievocano il viaggio di Giuseppe e Maria. Processioni, canti e scene teatrali culminano in feste colorate e nell’immancabile apertura delle piñatas.

Il Natale diventa un rito comunitario: si esce dalle case, si condivide cibo con vicini e sconosciuti, la religione si fonde con la festa popolare.

Il Natale in Italia nel 2025: tra tradizione e nuovi trend

Anche nel nostro Paese la festa continua a evolversi, innovandosi ma senza abbandonare le tradizioni consolidate. Così accanto alla messa di mezzanotte e al pranzo in famiglia, si diffondono nuove tendenze basate su menù sostenibili, vacanze brevi nelle città d’arte, esperienze culturali e mercatini ispirati alle tradizioni nordiche.

Insomma cotninua a crescere l’interesse per un Natale vissuto in modo più consapevole, fatto di gesti meno consumistici e più legati al territorio e alla socialità.