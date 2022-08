Palio di Siena, 17 agosto 2022: orario e diretta tv dopo il rinvio per maltempo

Palio di Siena, 17 agosto 2022: dopo il rinvio della manifestazione in onore della Madonna Assunta per maltempo, si riprova oggi.

Palio di Siena, 17 agosto 2022: dopo il rinvio per maltempo della manifestazione in onore della Madonna Assunta, ecco che si riproverà oggi pomeriggio a riprendere il secondo evento in programma per quest’anno.

Palio di Siena, 17 agosto 2022: orario

Palio di Siena, 17 agosto 2022: nella giornata di oggi si riprova con la manifestazione in onore dell’Assunta. L’evento era in programma nel pomeriggio di ieri ma è stato posticipato a causa del maltempo. «Impossibile pensare di effettuare il Corteo Storico e la Carriera con la pista rovinata dal maltempo», ha detto il sindaco Luigi De Mossi sottolineando che «non c’era nessuna possibilità di scelta: la quantità di acqua scesa, in breve tempo ha reso subito impraticabile la pista, rendendo impossibile una Carriera in piena sicurezza, per cui siamo stati obbligati a esporre la bandiera verde, ovvero a rinviare Corteo e Palio. I dipendenti comunali si metteranno subito al lavoro per ripristinare le giuste condizioni del tufo», ha concluso il sindaco.

Operai e dipendenti del Comune di Siena sono al lavoro dalle 6.30 di questa mattina, infatti, per la sistemazione della pista di tufo in Piazza del Campo dopo la pioggia e il conseguente rinvio del Palio nella giornata di ieri. Alle ore 16.30 è previsto l’ingresso del Corteo Storico nel “Campo”; alle ore 18.40 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà.

La diretta tv dopo il rinvio per maltempo

Il Palio di Siena del 17 agosto sarà trasmesso in onda in diretta tv su La7 con il collegamento da Piazza del Campo. Prevista la diretta alle ore 16:45. Inoltre, sarà possibile seguire la manifestazione anche in streaming, con la diretta anche su pc e smartphone. La telecronaca è di Pierluigi Pardo, mentre Giovanni Mazzini, storico del Palio, si occupa del commento.

Le corse annuali sono due: la prima si è tenuta il 2 luglio ed era in onore della Madonna di Provenzano e la contrada vincitrice fu il Drago con il cavallo Zio Frac montato da Giovanni Atzeni, detto Tittìa. Dunque, oggi tempo permettendo si proverà a vivere il secondo appuntamento in onore della Madonna Assunta.

