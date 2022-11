Paola Barale oggi: quanti anni ha? Età, patrimonio, marito, fidanzato e figli della concorrente di Ballando con le Stelle

Chi è Paola Barale, la showgirl italiana che sta partecipando come concorrente alla 17esima edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci?

Paola Barale oggi: quanti anni ha? Età, patrimonio e carriera

Nata il 28 aprile 1967 a Fossano, in provincia di Cuneo, Paola Barale ha 55 anni, è alta 172 centimetri e pesa 55 chili. La sua incredibile somiglianza con la cantante americana Madonna ha consentito alla showgirl di apparire per la prima vota sul piccolo schermo in qualità di ospite a Domenica In nel 1986 come sosia dell’artista.

Dopo aver lavorato a lungo in tv, è diventata la valletta ufficiale di Mike Buongiorno a La ruota della Fortuna, La ruota mundial, La ruota d’oro e Festival italiano. Conclusa la parentesi da valletta, ha iniziato a cimentarsi nel ruolo di conduttrice in programmi come La sai l’ultima, Stelle a quattro zampe o, ancora, Un disco per l’estate. Tra il 1996 e il 2001, è stata una delle presenze fisse a Buona Domenica di Maurizio Costanzo, ottenendo per questo il Telegatto nel 1999. È stata, poi, anche ospite fisso a Domenica In nel 2011, conduttrice di Mistero e inviata de La Talpa nel 2008. Nel 2022, invece, è tra i concorrenti della 17esima edizione di Ballando con le Stelle dove gareggia in coppia con il maestro Roly Maden.

Marito, fidanzato e figli della concorrente di Ballando con le Stelle

Per quanto riguarda la sua vita privata, Paola Barale ha avuto una relazione con il conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia tra il 1992 e il 1995. Successivamente, nel 1995, mentre era conduttrice di La sai l’ultima? insieme a Gerry Scotti, ha conosciuti il ballerino del format Gianni Sperti con il quale è convolata a nozze il 20 giugno 1998. La coppia ha divorziato poco dopo e la showgirl ha incontrato il modello israeliano Raz Degan con il quale ha fatto coppia dal 2002. La loro relazione è andata avanti tra alti e bassi fino a quando, il 29 maggio 2015, la Barale ha annunciato la rottura con un post su Facebook: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”.

Nel corso della loro lunga relazione, la coppia ha sempre dichiarato di non volere figli.

Al momento, la showgirl afferma di essere single. Negli ultimi anni, le era stata attribuita una love story con il noto osteopata dei vip Alessandro Carollo ma è stata sempre smentita dai diretti interessati.