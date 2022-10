Paolo Bonolis, quanti anni ha? Età, altezza, patrimonio, vita privata, moglie, figli e nuovo libro “Notte Fonda”

Chi è Paolo Bonolis, il conduttore ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nel pomeriggio di domenica 9 ottobre per presentare il suo ultimo libro Notte Fonda?

Paolo Bonolis, quanti anni ha? Età, altezza, patrimonio

Nato a Roma il 14 giugno 1961, Paolo Bonolis è un conduttore italiano che proviene da una famiglia di origine rumene il cui cognome d’origine era “Bonoli”. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Roma e ha frequentato il liceo classico per poi iscriversi a Giurisprudenza. Dopo aver cambiato percorso di studi, si è laureato in Scienze Politiche Internazionali.

Da piccolo, era affetto da balbuzie ma è riuscito a superare il problema tramite la recitazione. Oggi è uno dei conduttori più noti della tv italiana che si contraddistingue proprio per la parlata veloce. Per la velocità con cui riesce a parlare, è entrato nel Guinnes dei primat per aver pronunciato il maggior numero di parole in un minuto ossia 322.

Il conduttore abita nel Lungotevere Flaminio dove vivono anche altri personaggi dello spettacolo come Alessia Marcuzzio Fiorello.

Ha esordito sul piccolo schermo nel 1980 con 3, 2, 1… contatto, per poi passare a Bim Bum Bam. Nel 1996, ha concotto Tira e Molla su Canale 5. Il suo programma più noto è Avanti un altro! che ha lanciato personaggi come Laura Cremaschi, Alessia Macari, I gemelli Salvatori, ecc.

Secondo Italia Oggi, Bonolis guadagnerebbe circa 9 milioni di euro.

Vita privata, moglie, figli e nuovo libro “Notte Fonda”

Dal 2002, Paolo Bonolis è sposato con Sonia Bruganelli. La coppia ha tre figli: Silvia, Davide e Adele. Prima sposare l’opinionista del Grande Fratello Vip, è convolato a nozze con la psicologa americana Diane Zoeller con la quale ha avuto i figli Stefano e Martina.

Ha avuto anche una relazione con la showgirl Laura Freddi.

Nel 2022, ha pubblicato un libro intitolato Notte fonda.