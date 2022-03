Paride Vitale tutto sul manager in coppia con Victoria Cabello a Pechino Express

Chi è Paride Vitale, il manager che partecipa a Pechino Express 2022 nella squadra de “I pazzeschi” insieme alla conduttrice Victoria Cabello.

Paride Vitale chi è? Biografia, età e carriera

Paride Vitale è nato a L’Aquila il 4 agosto 1977 e ha 44 anni. Sin da bambino, ha sempre nutrito una forte passione per il giornalismo ma, dopo aver conseguito il diploma, si è laureato alla facoltà di Economia, frequentata presso l’Università di Bologna.

Da neolaureato, Vitale è stato poi assunto in Mini nel ruolo di manager delle Pubbliche Relazioni, svolgendo la sua mansione lavorativa nella sede di Milano. Successivamente, è stato promosso ed è diventato responsabile degli eventi sul territorio per Sky. Tempo dopo, ha cominciato a occuparsi della gestione delle pr dell’amministratore delegato Tom Mockridge.

Nel 2008, è riuscito a realizzare il suo sogno e ottenere il patentino da giornalista pubblicista. Pertanto, nel 2011, ha deciso di fondare la Paridevitale S.r.l., che si è trasformata rapidamente in una delle più grandi agenzie di comunicazione presenti a Milano.

Tutto manager in coppia con Victoria Cabello a Pechino Express

Per quanto riguarda la sua vita privata, Paride Vidale è molto geloso e riservato della sua privacy. Per questo motivo, non si hanno informazioni circa le sue relazioni sentimentali e non è noto se l’uomo abbia figli.

A partire dal 10 marzo 2022, tuttavia, partecipa a Pechino Express 2022 nella squadra de “I pazzeschi”, in coppia con Victoria Cabello. I due sono legati da una profonda amicizia che dura da moltissimi anni.

Vitali è particolarmente attivo su Instagram e, infatti, il suo profilo è molto seguito e vanta circa 14,8 mila followers. Tra gli scatti postati sulla piattaforma, molti lo ritraggono insieme all’amica Cabello. Inoltre, il concorrente di Pechino Express condivide spesso gli eventi che organizza sia a Milano che a Roma.