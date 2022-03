Victoria Cabello oggi, la malattia, i figli e la storia con Barù

Chi è Victoria Cabello, la conduttrice televisiva che partecipa a Pechino Express 2022 nella squadra de “I pazzeschi” insieme all’amico Paride Vitale?

Victoria Cabello oggi: biografia, famiglia, età

Victoria Ellen Cabello, nota semplicemente come Victoria Cabello, è nata a Londra il 12 marzo 1975, ha 47 anni ed è alta 165 centimetri. Essendo nata a Londra, ha la cittadinanza inglese. La conduttrice è figlia di un italiano originario di Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio, mentre la madre è inglese. Per quanto riguarda il suo nucleo familiare d’origine, inoltre, la donna ma non è figlia unica ma ha una sorella minore.

Dopo aver conseguito il diploma, Cabello ha frequentato dei corsi di recitazione al CTA di Milano: città nella quale si era trasferita poco dopo aver compiuto i 20 anni.

In relazione alla sua formazione, ha studiato anche con il maestro giapponese Kuniaki Ida e parla fluentemente l’inglese.

Tra le sue più grandi passioni, ci sono gli animali – con particolare attenzione per i cani –, viaggiare e visitare posti nuovi in giro per il mondo.

Carriera di conduttrice televisiva

Ha esordito in televisione nel 1996 alla conduzione del programma Hit Hit su TMC2/Videomusic. Nel 1997, ha condotto Orascienza sul canale svizzero in lingua italiana TSI. Nel 2012, ha ricevuto il Premio Flaiano per la Conduzione televisiva.

Nel corso della sua carriera ha lavorato principalmente per MTV, conducendo programmi come MTV Select, Hitlist Italia, Hit non stop, Cinematic, Week in Rock, MTV On the beach, E.T. Entertainment Today, Cercasi Vj, MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards, MTV Movie Awards.

Ha anche condotto il programma di cronaca mondana Victoria’s Secrets e, tra il 2005 e il 2008, il talk show Very Victoria.

Tra il 2002 e il 2007, ha lavorato a Le Iene mentre, nel 2006, ha condotto il Festival di Sanremo accanto a Giorgio Panaliello e Ilary Blasi.

Victoria Cabello è stata giudice dell’ottava edizione di X Factor insieme a Mika, Morgan e Fedez, prendendo il posto di Simona Ventura. In quella circostanza, si occupò della categoria Under Donne e si posizionò con Ilaria Rastrelli terza in classifica.

Partecipazione a Pechino Express 2022

A partire dal 10 marzo 2022, la conduttrice tornerà sul piccolo schermo in qualità di concorrente di Pechino Express, insieme all’amico Paride Vitale. Il duo formerà la squadra de “I pazzeschi”.

A proposito della sua partecipazione al reality, Victoria Cabello ha raccontato: “Ho ceduto e accettato di partecipare perché quando Costantino me l’ha chiesto non ho pensato a una ‘exit strategy’ per uscire dalla conversazione. E poi temo che la mia analista sia super fan di Pechino!”.

Campagne pubblicitarie, film e serie tv in cui ha recitato Victoria Cabello

Victoria Cabello ha anche preso parte a svariate campagne pubblicitarie: la più famosa è quella in cui interpreta la moglie del gorilla per Crodino.

Inoltre, la conduttrice ha avuto modo di mettersi alla prova anche come attrice. Nel 1995, infatti, è comparsa nel film Ragazzi della notte mentre, nel 2000, ha recitato in Il cosmo sul comò e Come non detto.

Nel 2004, invece, ha preso parte alla serie tv Cuore contro cuore.

Chi è Victoria Cabello? La malattia, i figli e la storia con Barù

La vita sentimentale di Victoria Cabello è stata segnata da un profondo trauma. A 19 anni, infatti, ha perso il fidanzato Guidino Abbate, figlio del pilota e costruttor motonautico Bruno. Il ragazzo è morto a causa di un incidente stradale.

Successivamente, ha avuto altre relazioni come quella, ad esempio, con il conduttore televisivo e artista Maurizio Cattelan: la storia si è chiusa nel 2009. Tra il 2010 e il 2011, ha frequentato Andrea Rosso. Successivamente, ha avuto un flirt con Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, in arte Barù, nipote del conduttore di Pechino Express, Costantino della Gherardesca.

Al momento, la donna non dovrebbe essere impegnata e non ha figli.

Nel 2017, la conduttrice ha raccontato di aver sofferto della malattia di Lime. La malattia, diagnosticata dopo aver partecipato come giudice a X Factor nel 2014, la costrinse ad allontanarsi dalla scena televisiva, salvo poi farvi ritorno a distanza di circa tre anni.