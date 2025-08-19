Buone notizie in arrivo sul fronte delle pensioni, ma non per tutti. Il cedoino di settembre, infatti, potrebbe riservare sorprese positive per molti pensionati, con un aumento che dipende dal rimborso Irpef. Questo vuol dire che l’aumento dell’importo non riguarda tutti, ma solamente chi è andato a credito con la dichiarazione dei redditi.

Il cedoino di settembre può quindi prevedere un conguaglio in seguito alla presentazione del 730. Conguaglio che può essere a credito o a debito. Per dirla in maniera più semplice, è possibile che l’importo mensile sia più alto o più basso del solito per i rimborsi Irpef.

Pensioni, arriva l’aumento a settembre: ecco per chi

L’aumento non è ovviamente per tutti, ma solamente per chi ha maturato un credito e ha presentato la dichiarazione con il modello 730, scegliendo l’Inps come sostituto d’imposta. Chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 maggio dovrebbe aver già ricevuto l’accredito o l’addebito, considerando che l’Inps solitamente li inserisce nei cedolini dopo due mesi. Gli aumenti di settembre varrebbero quindi per chi ha trasmesso la dichiarazione entro il 30 giugno.

In caso di rimborso superiore ai 4mila euro, invece, sono necessarie verifiche supplementari e per questo è possibile che i tempi siano più lunghi. In generale, è possibile che per i pensionati non ci sia alcun rimborso, soprattutto nel caso in cui siano titolari di altri redditi.

Quando arriveranno i pagamenti di settembre

L’accredito delle pensioni è previsto per l’1 settembre sui conti correnti, carte con Iban e libretti postali. Per chi invece riceve i pagamenti negli uffici postali è previsto un calendario. Queste sono le date in base all’iniziale del cognome: