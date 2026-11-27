Sarebbero 700.000 i morti russi in Ucraina. Una cifra terribile. Ma sarà vera?

Mario Lusini

via email

Gentile lettore, il numero di perdite in guerra è il campo da gioco preferito della disinformatsia, inventata da Stalin col famoso Ufficio A del Kgb, ma poi divenuta arte coi servizi anglo-americani. Essendo numeri non verificabili, i disinformatori si sbizzarriscono. Ebbene, secondo l’ultima fake news i russi ad oggi avrebbero avuto 700mila morti. Aggiungendo i feriti gravi (in media si calcola 3 per ogni morto), le perdite russe complessive sarebbero quasi 3 milioni di uomini. Una cifra non credibile, anche perché si parte da una fonte (misteriosi hacker) che dà il numero più realistico di 289mila morti russi, che poi, con calcoli astratti, i servizi occidentali fanno lievitare a 700mila. Che siano balle lo dimostra la prova inversa. Le spiego. L’unica verità in materia è stata scritta da un ex militare tedesco, inviato sul campo dalla testata americana Politico. Impossibilitato ad accertare le perdite umane, l’inviato si è concentrato per mesi sulle perdite materiali, ossia carri, blindati, cingolati, ecc., calcolate su immagini satellitari “certe”, cioè geolocalizzate. E ha osservato una costante: le perdite di materiali ucraini (e di uomini, per induzione logica) erano di 6 per ogni equivalente russo. Se ne deduce che se i morti russi fossero 700.000, quelli ucraini sarebbero 6 volte tanto, ossia 4,2 milioni, cui aggiungere 12 milioni di feriti gravi, per un totale di 16 milioni. Quasi più morti che vivi, in un Paese di 24 milioni di anime. È la controprova di quanto siano gonfiate le cifre sui russi.

Inviate le vostre lettere a: redazione@lanotiziagiornale.it