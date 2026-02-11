Piogge e venti forti fino a venerdì, poi aria fredda e neve a bassa quota. Italia nella morsa del maltempo.

C’è poco da girarci intorno, malgrado una breve tregua dal maltempo e dal gelo, il meteo ha deciso di non fare sconti all’Italia e si appresta a presentare una nuova ondata di freddo estremo. Le ultime previsioni meteo, infatti, raccontano di un’Europa spaccata in due.

Da una parte il gelo secco del Nord, dall’altra i Paesi mediterranei che restano intrappolati in un flusso continuo di piogge, vento e fenomeni atmosferici estremi. Un meteo oltremodo rigido, ben più delle medie del periodo, che sembra destinato a durare diversi giorni.

La “corrente sbagliata” e le piogge infinite

Secondo il rapporto Copernicus ECMWF, l’Italia è citata senza troppi complimenti per l’eccesso di precipitazioni che, malgrado qualcuno tenti ancora di negarlo, fa parte della nuova normalità figlia di un cambiamento climatico che sembra essere sfuggito di mano. A causare questa ondata di maltempo è la Corrente a Getto Polare che è scesa più a sud del normale, costruendo un muro di freddo sul Nord Europa e lasciando il Mediterraneo in balìa delle perturbazioni atlantiche.

Sud sotto osservazione: vento, temporali e mare agitato

Nelle prossime ore il maltempo alzerà la voce soprattutto nel Sud Italia, con Calabria e Sicilia osservate speciali. Qui il mare, ancora caldo, potrebbe alimentare fenomeni vorticosi, con il rischio di trombe marine pronte a sconfinare sulla terraferma.

Ma non finisce lì. Raffiche improvvise, downburst capaci di piegare alberi e locali grandinate renderanno l’atmosfera nervosa. Piogge diffuse lungo la fascia tirrenica, mentre la Valle d’Aosta si prepara a fare i conti con nevicate abbondanti, quasi fuori scala.

Giovedì e venerdì: meno pioggia, più vento

Giovedì il copione resta cupo e minaccioso. Neve sulle Alpi di confine, piogge su gran parte del Centro-Sud e vento protagonista assoluto. Sardegna, Sicilia e Calabria rischiano raffiche di burrasca e mareggiate sulle coste esposte.

Venerdì sembra arrivare una tregua, ma è ingannevole. Il cielo infatti sarà calmo, ma perdurerà il forte vento con le temperature che resteranno rigide.

Il weekend e il Ciclone di San Valentino

Come ne Il Gattopardo, tutto cambia per non cambiare niente. Arrivano correnti fredde da nord che spazzano via l’umidità atlantica, ma non il maltempo. Anzi.

Nel fine settimana entra in scena il Ciclone di San Valentino: un vortice profondo, alimentato da aria gelida in discesa dalla Lapponia. Tradotto? Crollo termico, cappotti pesanti e neve. Non solo sulle Alpi: da domenica fiocchi possibili anche a bassa quota lungo l’Adriatico.