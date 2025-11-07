Nonostante la stabilità delle quotazioni internazionali dei raffinati, la rete carburanti italiana continua a registrare un persistente movimento all’insù sui prezzi raccomandati. Gli operatori, infatti, hanno applicato nuovi ritocchi ai listini, un’azione che sta avendo un impatto diretto e crescente sulle tasche degli automobilisti.

L’ultimo aggiornamento segnala un rincaro del gasolio per Eni, con un aumento di 1 centesimo sul diesel, mentre IP ha scelto di intervenire alzando di 1 centesimo sia la benzina che il diesel. In attesa che l’intera rete assorba completamente questi ultimi interventi, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa mostrano già una chiara tendenza alla crescita, in particolar modo per quanto riguarda il diesel.

Il prezzo dei carburanti: ecco le medie nazionali

I numeri, elaborati da Quotidiano Energia sulla base dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit (aggiornati alle ore 8 del 6 novembre), confermano la risalita dei costi.

Come cambia il self service

Benzina: Il prezzo medio nazionale praticato in modalità self service ha raggiunto quota 1,710 euro/litro , in lieve aumento rispetto alla rilevazione precedente (1,707 euro/litro). Le compagnie si muovono in un range tra 1,697 e 1,723 euro/litro, mentre i distributori “no logo” mantengono una media di 1,697 euro/litro.

Il prezzo medio nazionale praticato in modalità ha raggiunto quota , in lieve aumento rispetto alla rilevazione precedente (1,707 euro/litro). Le compagnie si muovono in un tra 1,697 e 1,723 euro/litro, mentre i distributori “no logo” mantengono una media di 1,697 euro/litro. Diesel: Più marcato l’aumento per il diesel self, la cui media nazionale si attesta a 1,657 euro/litro, in crescita rispetto al 1,651 euro/litro del giorno precedente. Le diverse marche oscillano tra 1,648 e 1,666 euro/litro, con i “no logo” a 1,645 euro/litro.

I prezzi per la modalità “servito”

Per chi sceglie di rifornirsi in modalità servita, la spesa aumenta in modo significativo:

Benzina Servita: Il prezzo medio praticato è salito a 1,851 euro/litro (era 1,850). Gli impianti colorati offrono prezzi compresi tra 1,781 e 1,926 euro/litro, con i “no logo” a 1,755 euro/litro.

Il prezzo medio praticato è salito a (era 1,850). Gli impianti colorati offrono prezzi compresi tra 1,781 e 1,926 euro/litro, con i “no logo” a 1,755 euro/litro. Diesel Servito: La media del diesel con servizio si fissa a 1,796 euro/litro (contro 1,792), con i punti vendita delle compagnie tra 1,735 e 1,867 euro/litro e i “no logo” a 1,702 euro/litro.

Per Gpl e Metano i prezzi sono in sostanziale equilibrio

Anche se meno dinamici rispetto a benzina e diesel, anche i prezzi dei carburanti alternativi mostrano una leggera tensione: